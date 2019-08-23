Губернатор назвал возможную причину лесного пожара на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 23 авг - РИА Новости. Поджог стерни мог стать причиной лесного пожара около села Бешпагир в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, горит 3 гектара сухой растительности и 0,5 гектара лесной растительности, угроза населенному пункту отсутствует, эвакуация не проводилась. Возгорание локализовано.
"По предварительным данным, причиной пожара стал поджог стерни. По этому поводу будет проведена проверка. Сейчас главное окончательно потушить огонь", - написал Владимиров в Instagram.