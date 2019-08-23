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РИА Новости

Торговая палата США выступила за продолжение взаимодействия с Китаем

21:18 23.08.2019
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© AP Photo / John MinchilloТорговая палата США
Торговая палата США
© AP Photo / John Minchillo
Торговая палата США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Торговая палата США - крупнейшая лоббистская организация, представляющая интересы бизнеса – опубликовала заявление, в котором выступила за продолжение конструктивного взаимодействия с Китаем и призывает власти двух стран вернуться к переговорам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в пятницу ответит на решение Китая наложить новые пошлины на американские товары объемом в 75 миллиардов долларов в год. Трамп также потребовал от американских компаний искать альтернативу Китаю в своей деятельности.
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"Деловые круги США на протяжении многих лет заявляют об отсутствии прогресса в борьбе с недобросовестной торговой практикой Китая. Торговая палата США возглавляет усилия по решению этих вызовов путем переговоров и поощрения жестких действий со стороны властей США. Несмотря на наши обеспокоенности, 40-летние торговые отношения между нашими двумя странами были по большей части продуктивными, конструктивными и взаимовыгодными", - заявил вице-президент организации Майрон Бриллиант.
Он отметил, что хотя Торговая палата разделяет разочарования Трампа относительно Китая, но она выступает за "продолжение конструктивного взаимодействия" с этой страной.
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"Мы не хотим видеть дальнейшее ухудшение отношений между США и Китаем. Мы призываем администрацию и власти Китая вернуться за стол переговоров, чтобы завершить работу над соглашением, в котором рассматриваются вопросы, касающиеся практики передачи технологий, защиты прав интеллектуальной собственности, доступа к рынкам и разрушительных последствий внутренних субсидий Китая", - добавил Бриллиант.
В пятницу Китай сообщил о введении с 1 сентября и 15 декабря дополнительных пошлин в 10% и 5% на американские товары объемом импорта в 75 миллиардов долларов в год, а также возобновлении взимания пошлин на американские автомобили и комплектующие в 25% и 5%, действие которых ранее было приостановлено.
Эти шаги стали ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом импорта 300 миллиардов долларов в год с 1 сентября и 15 декабря.
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Экономист: вводя новые пошлины, Трамп ударит не по Китаю, а по долларуКитай готов дать ответ на новые американские пошлины, заявили в Пекине. В эфире радио Sputnik экономист Владислав Гинько высказал мнение о том, каким может быть этот ответ.
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