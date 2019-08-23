Норвежская полиция назвала возможную версию гибели соратника Ассанжа

"Полиция считает, что пропавший (Кампхёйс) с высокой вероятностью, погиб в результате несчастного случая, сплавляясь на каяке по Шерстадфьорду в губернии Ругаланн 20 августа 2018 года", - говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что поскольку пропавший до сих пор не найден, скорее всего, он утонул.

В конце августа прошлого года голландская полиция объявила розыск 47-летнего кибераналитика Арьена Кампхёйса, об исчезновении которого сообщил его коллега. В последний раз его видели 20 августа в отеле в норвежском городе Будё, где он проводил отпуск. Один из свидетелей позднее заявил, что видел Кампхёйса в Дании. К поиску подключилась норвежская и датская полиция. Норвежский рыбак обнаружил принадлежащие Кампхёйсу вещи, в том числе, удостоверяющие личность документы. Позднее полиция Норвегии сообщила, что обнаружила складной каяк пропавшего.