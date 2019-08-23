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РИА Новости

Норвежская полиция назвала возможную версию гибели соратника Ассанжа

21:17 23.08.2019
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© AP Photo / Fredrik VarfjellПолиция в Норвегии
Полиция в Норвегии
© AP Photo / Fredrik Varfjell
Полиция в Норвегии. Архивное фото
МУРМАНСК, 23 авг – РИА Новости. Пропавший соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьен Кампхёйс, скорее всего, погиб в результате несчастного случая во время сплава на каяке, сообщила полиция Норвегии.
"Полиция считает, что пропавший (Кампхёйс) с высокой вероятностью, погиб в результате несчастного случая, сплавляясь на каяке по Шерстадфьорду в губернии Ругаланн 20 августа 2018 года", - говорится в сообщении.
В полиции пояснили, что поскольку пропавший до сих пор не найден, скорее всего, он утонул.
В конце августа прошлого года голландская полиция объявила розыск 47-летнего кибераналитика Арьена Кампхёйса, об исчезновении которого сообщил его коллега. В последний раз его видели 20 августа в отеле в норвежском городе Будё, где он проводил отпуск. Один из свидетелей позднее заявил, что видел Кампхёйса в Дании. К поиску подключилась норвежская и датская полиция. Норвежский рыбак обнаружил принадлежащие Кампхёйсу вещи, в том числе, удостоверяющие личность документы. Позднее полиция Норвегии сообщила, что обнаружила складной каяк пропавшего.
Житель Нидерландов Арьен Кампхёйс является экспертом по кибербезопасности и выступал в качестве консультанта для WikiLeaks, а также работал с агентством Рейтер.
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
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WikiLeaksДжулиан АссанжНорвегияВ мире
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