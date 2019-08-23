В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Ижевске

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Автобус в Ижевске, вероятно, врезался в опору трубопровода, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем, который его подрезал, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Ранее в ГИБДД России сообщали РИА Новости, что при столкновении автобуса "Нефаз", в котором находились около 30 пассажиров, с опорой воздушного трубопровода пострадали 15 человек. При этом управление ГИБДД МВД по Удмуртии уточнило, что в момент ДТП в салоне автобуса находилось около 35 человек. По их данным, за медпомощью обратилось 17 человек, среди которых один ребенок. Кроме того, МЧС РФ сообщило о 20 пострадавших.
"По предварительной версии, автобус подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель совершил наезд на опору теплотрассы", - говорится в сообщении.
17 августа, 17:58РИА НовостиКрупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году