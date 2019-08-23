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РИА Новости

В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Ижевске

21:12 23.08.2019 (обновлено: 21:13 23.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Автобус в Ижевске, вероятно, врезался в опору трубопровода, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем, который его подрезал, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Ранее в ГИБДД России сообщали РИА Новости, что при столкновении автобуса "Нефаз", в котором находились около 30 пассажиров, с опорой воздушного трубопровода пострадали 15 человек. При этом управление ГИБДД МВД по Удмуртии уточнило, что в момент ДТП в салоне автобуса находилось около 35 человек. По их данным, за медпомощью обратилось 17 человек, среди которых один ребенок. Кроме того, МЧС РФ сообщило о 20 пострадавших.
"По предварительной версии, автобус подрезал легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель совершил наезд на опору теплотрассы", - говорится в сообщении.
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