В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Ижевске

Ранее в ГИБДД России сообщали РИА Новости, что при столкновении автобуса "Нефаз", в котором находились около 30 пассажиров, с опорой воздушного трубопровода пострадали 15 человек. При этом управление ГИБДД МВД по Удмуртии уточнило, что в момент ДТП в салоне автобуса находилось около 35 человек. По их данным, за медпомощью обратилось 17 человек, среди которых один ребенок. Кроме того, МЧС РФ сообщило о 20 пострадавших.