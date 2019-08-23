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РИА Новости

В Тунисе кандидата на пост президента задержали по обвинению в коррупции

21:11 23.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции Туниса
Автомобиль полиции Туниса
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции Туниса. Архивное фото
КАИР, 23 авг - РИА Новости. Один из зарегистрированных кандидатов на пост президента Туниса Набиль Карави задержан в пятницу в тунисской столице по обвинению в коррупции, об этом сообщает радиостанция Mosaique FM.
Карави и его родному брату предъявили обвинение в отмывании денег и уходе от налогов. В настоящий момент они помещены в следственный изолятор.
Набиль Карави является одним из крупнейших бизнесменов Туниса, ему принадлежит оппозиционный телеканал Nessma.
На данный момент центризбирком Туниса зарегистрировал 26 кандидатов из 97, подавших заявки на участие в выборах.
Предвыборная кампания кандидатов стартует 2 сентября и завершится 13 сентября. Голосование в стране пройдет 15 сентября, предварительные результаты объявят 17-го. Второй тур выборов, в случае необходимости, должен состояться до 3 ноября.
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9 августа, 02:03РИА Новости
Премьер Туниса заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента
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