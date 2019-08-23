МИД Чехии выразил сожаления в связи с осквернением памятника маршалу Коневу

ПРАГА, 23 авг – РИА Новости. МИД Чехии выражает сожаление в связи с осквернением памятника маршалу Ивану Коневу в Праге неизвестными вандалами, но одновременно обращает внимание, что памятник не является военным захоронением и не подлежит действию соответствующего соглашения между Чехией и РФ, заявила в пятницу журналистам представитель дипведомства Зузана Штихова.

Неизвестные лица написали в ночь на 22 августа на постаменте памятника красным спреем "Нет кровавому маршалу, не забудем" и дату "1968".

Согласно совместному решению руководителей СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии 21 августа 1968 года войска этих стран были введены на территорию Чехословакии с целью прекращения проходивших здесь политических и общественных реформ, получивших название "Пражская весна". В среду участники массовых манифестаций во многих городах Чехии отметили 51-ю годовщину этих событий.

По словам представителя пражской полиции Яна Данека, уже начато расследование инцидента, виновные могут быть наказаны тюремным сроком до одного года.

Посольство РФ в Праге направило в четверг ноту в МИД Чехии, а также заявило в своем комментарии, что действия, подобные происшедшему в ночь на 22 августа, не вписываются в элементарные нормы цивилизованного поведения. МИД России вызвал в пятницу временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу.

"МИД Чехии выражает свое сожаление по поводу совершенного акта вандализма и заявляет, что с глубоким уважением относится к памяти советских солдат, погибших при освобождении Чехословакии. Одновременно обращаем внимание, что памятник не является военным захоронением и на него не распространяется действие чешско-российского соглашения "О взаимной охране военных захоронений" и иные формы охраны согласно международному праву, он находится исключительно в компетенции органов местного самоуправления (района Прага-6)", - сказала Штихова.