Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T20:46Z
https://ria.ru/20190823/1557847324.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150856/71/1508567105_0:0:2690:1513_1036x0_80_0_0_6ec5d72105dadcba1091df31f54ddf58.jpg
РИА Новости

Перуанский суд оставил экс-президента страны под домашним арестом

20:46 23.08.2019
255
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Перу Педро Пабло Кучински
Экс-президент Перу Педро Пабло Кучински
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Экс-президент Перу Педро Пабло Кучински. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Суд Перу отклонил прошение прокуратуры заменить меру пресечения в виде домашнего ареста для обвиняемого в коррупции экс-президента Пабло Кучински на предварительное заключение на 36 месяцев.
В апреле этого года суд избрал для Кучински меру пресечения в виде предварительного заключения на 36 месяцев, однако защита экс-президента обратилась в суд с просьбой заменить приговор на домашний арест из-за состояния здоровья. Спустя 10 дней апелляционный суд Перу удовлетворил просьбу адвокатов. 21 августа прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть Кучински в предварительное заключение в связи с нарушением правил домашнего ареста.

"(Судья - ред.) Хорхе Чавес Тамарис объявляет необоснованной замену домашнего ареста на предварительное заключение, запрошенное прокуратурой в отношении Педро Пабло Кучински в деле об отмывании денег", - говорится в сообщении суда в Twitter.

Кучински подозревают в отмывании активов с отягчающими обстоятельствами. Согласно информации суда США, бразильская строительная компания Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.
В конце марта 2018 года конгресс Перу удовлетворил прошение об отставке бывшего на тот момент президентом Педро Пабло Кучински в связи с подозрениями в причастности к получению платежей от Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.
Бывший президент Перу Альберто Фухимори. Архивное фото
12 октября 2018, 03:49РИА Новости
В Перу приняли закон, позволяющий экс-президенту не возвращаться в тюрьму
201000
Обсудить 0
Педро КучинскиOdebrechtПеруВ мире
Рекомендуем
Полиция в Норвегии
Норвежская полиция назвала возможную версию гибели соратника Ассанжа
РИА
Новости
Автомобиль полиции Туниса
В Тунисе кандидата на пост президента задержали по обвинению в коррупции
Лесные пожары
Венесуэла призывает страны Амазонии обсудить ситуацию с пожарами в регионе
Лесной пожар
Губернатор назвал возможную причину лесного пожара на Ставрополье
Лента
новостей
Здание Ведомства федерального канцлера Германии на берегу реки Шпрее в Берлине
Власти Германии ожидают рецессию в экономике
Президент США Дональд Трамп
Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента
Финансист Джеффри Эпштейн
Минюст США раскрыл новые подробности о смерти миллиардера Эпштейна
Французский Биарриц перед началом саммита G7
Максимум безопасности, минимум неудобств: в Биаррице готовятся к G7
Паром у берегов Индонезии
В Индонезии четыре человека погибли во время пожара на пароме
Памятник маршалу Коневу в Праге
МИД Чехии выразил сожаления в связи с осквернением памятника маршалу Коневу
Торжественная церемония открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве. 23 августа 2019
Путин назвал фестиваль "Спасская башня" украшением культурной жизни Москвы
Заключенный Джеффри Эпстин
В Париже открыли предварительное расследование по делу Эпштейна
Торговая палата США
Торговая палата США выступила за продолжение взаимодействия с Китаем
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Ижевске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
05:07Выпущенные КНДР снаряды пролетели 380 км и достигли высоты в 97 км
Лента новостейМолния