Перуанский суд оставил экс-президента страны под домашним арестом

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Суд Перу отклонил прошение прокуратуры заменить меру пресечения в виде домашнего ареста для обвиняемого в коррупции экс-президента Пабло Кучински на предварительное заключение на 36 месяцев.

В апреле этого года суд избрал для Кучински меру пресечения в виде предварительного заключения на 36 месяцев, однако защита экс-президента обратилась в суд с просьбой заменить приговор на домашний арест из-за состояния здоровья. Спустя 10 дней апелляционный суд Перу удовлетворил просьбу адвокатов. 21 августа прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть Кучински в предварительное заключение в связи с нарушением правил домашнего ареста.

"(Судья - ред.) Хорхе Чавес Тамарис объявляет необоснованной замену домашнего ареста на предварительное заключение, запрошенное прокуратурой в отношении Педро Пабло Кучински в деле об отмывании денег", - говорится в сообщении суда в Twitter.

Кучински подозревают в отмывании активов с отягчающими обстоятельствами. Согласно информации суда США, бразильская строительная компания Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.