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РИА Новости

Власти Германии ожидают рецессию в экономике

20:31 23.08.2019 (обновлено: 20:32 23.08.2019)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Ведомства федерального канцлера Германии на берегу реки Шпрее в Берлине
Здание Ведомства федерального канцлера Германии на берегу реки Шпрее в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ведомство немецкого канцлера ожидает дальнейшего снижения ВВП Германии в третьем квартале и таким образом перехода к рецессии, пишет журнал Spiegel со ссылкой на документы ведомства.
Немецкая экономика - крупнейшая в Европе (около 20% ВВП ЕС) и четвертая в мире, после Китая, США и Японии.
"В третьем квартале прорисовывается небольшое снижение ВВП и таким образом техническая рецессия", - гласит документ.
В первом квартале 2019 года экономика Германии выросла на 0,4%, во втором сократилась на 0,1%. Таким образом, по итогам года власти ожидают небольшого роста, пишет журнал.
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При этом глубокого кризиса в ведомстве канцлера не ожидают.
"Тяжелого кризиса немецкой экономики не ожидается, если торговые разногласия не будут обостряться и если не дойдет до Brexit без сделки. Таким образом повода для краткосрочных мер по стабилизации конъюнктуры нет", - пишут они в документе.
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