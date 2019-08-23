Корабль с алыми парусами прибыл на фестиваль "Таврида-Арт"

Эмблема на фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке. Архивное фото

Эмблема на фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судаке

СУДАК, 23 авг – РИА Новости. Парусник "Херсонес" под алыми парусами прибыл в бухту "Капсель" на юго-восточном побережье Крыма, где проходит фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт", сообщил РИА Новости представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.

"Прибытие парусника "Херсонес" на фестиваль неслучайно. Во-первых, "Таврида-Арт" – самое творческое событие, и мы не могли оставить без внимания день рождения любимого многими писателя Александра Грина. Во-вторых, алые паруса – это ведь красивый романтический образ, напоминающий нам о лучших человеческих чувствах, непоколебимой вере и созидательном стремлении. Мы считаем, что это хорошее дополнение к творческой атмосфере фестиваля", - сказал Лукьянчиков.