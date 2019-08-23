Дмитрий Киселев открыл фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Председатель оргкомитета международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселёв открыл музыкальный фестиваль, передает корреспондент РИА Новости.

"Вот мы сейчас, как обычно, сделаем самый крутой фестиваль на постсоветском пространстве. Это, как обычно, будет очень здорово. У нас, как обычно, будут лучшие мировые артисты, включая лауреатов премии Грэмми. И, как обычно, наша публика останется очень довольной",- рассказал председатель оргкомитета.

Киселев отметил, что зарубежных исполнителей заранее не объявляли, "потому что их начинают преследовать как в Америке, так и в Европе".

"Но все знают, что обычно у нас очень яркие личности. Спасибо вам большое! И, как обычно, у нас очень хорошая публика. Спасибо вам, мы открываем семнадцатый международный джазовый фестиваль в Коктебеле!",- объявил Киселев.

Откроют фестиваль Dave Yarden Band из США, за ними выступят россияне Guru Groove Foundation и Алексей Кузнецов, а также американский горнист Рэнди Брекер в сопровождении биг-бэнда Сергея Головни.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.

Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.