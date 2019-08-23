Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам

КАЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

При этом собеседник опроверг сообщения о том, что причиной отмены рейса стал запах гари в салоне.

Согласно данным онлайн-табло, SSJ100-9 "Аэрофлота", выполняющий рейс SU168, должен был вылететь в 17.20 мск.

"Пассажиры уже сели на борт, но вынуждены были вернуться – по техническим причинам вылет задержали", - сказали в пресс-службе аэропорта.