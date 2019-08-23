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РИА Новости

Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам

19:35 23.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Пассажирам самолёта SSJ100 "Аэрофлота", который должен был вылететь в пятницу вечером из Набережных Челнов в московский "Шереметьево", пришлось после посадки вернуться в аэровокзал по техническим причинам, за ними прилетит резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
При этом собеседник опроверг сообщения о том, что причиной отмены рейса стал запах гари в салоне.
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Interjet
Вчера, 12:40РИА Новости
Производитель прокомментировал сообщения об отказе Interjet от SSJ100
Согласно данным онлайн-табло, SSJ100-9 "Аэрофлота", выполняющий рейс SU168, должен был вылететь в 17.20 мск.
"Пассажиры уже сели на борт, но вынуждены были вернуться – по техническим причинам вылет задержали", - сказали в пресс-службе аэропорта.
По информации собеседника, за пассажирами в 22.30 должен прилететь резервный борт, на котором они ориентировочно в 23.00 вылетят в Москву.
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Sukhoi SuperjetАэрофлотМоскваРоссияПроисшествия
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