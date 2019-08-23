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РИА Новости

В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП

19:33 23.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Авария в Армавире. Предварительные данные – около 18.20 мск произошло, Армавир, район поселка Заветного, автодорога федеральная "Кавказ". Произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Предварительно, в результате ДТП погибло четыре человека. На месте сейчас работают полицейские, сотрудники других экстренных служб", - сообщили в пресс-службе ведомства.
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ГУ МВД России по Краснодарскому краюАрмавирКраснодарский крайПроисшествия
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