В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП

КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, погибли в аварии с участием двух легковых автомобилей под Армавиром, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Авария в Армавире. Предварительные данные – около 18.20 мск произошло, Армавир, район поселка Заветного, автодорога федеральная "Кавказ". Произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Предварительно, в результате ДТП погибло четыре человека. На месте сейчас работают полицейские, сотрудники других экстренных служб", - сообщили в пресс-службе ведомства.