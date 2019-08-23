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РИА Новости

В Ижевске 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

19:24 23.08.2019 (обновлено: 19:28 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Автобус врезался в опору трубопровода в Ижевске, 15 человек пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД России.
Предварительно известно, что водитель автобуса "Нефаз", в котором находились около 30 пассажиров, не справился с управлением и врезался в опору воздушного трубопровода.
"В результате ДТП 15 пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
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ГИБДД МВД РФИжевскПроисшествия
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