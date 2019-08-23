В Ижевске 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Автобус врезался в опору трубопровода в Ижевске, 15 человек пострадали, сообщили РИА Новости в ГИБДД России.
Предварительно известно, что водитель автобуса "Нефаз", в котором находились около 30 пассажиров, не справился с управлением и врезался в опору воздушного трубопровода.
"В результате ДТП 15 пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
17 августа, 17:58РИА НовостиКрупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году