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РИА Новости

Трамп проводит совещание по торговле на фоне угроз в адрес Китая

19:12 23.08.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит в пятницу незапланированное совещание по торговле на фоне обещанных новых пошлин, направленных против Китая, сообщает телеканал CNBC.
Трамп заявил, что уже в пятницу ответит на решение Китая наложить новые пошлины на американские товары объемом в 75 миллиардов долларов в год. Трамп также потребовал от американских компаний искать альтернативу Китаю в своей деятельности.
Американские биржевые индексы продолжают падать в пятницу на фоне новых угроз Трампа в адрес Пекина.
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