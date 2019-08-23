Трамп проводит совещание по торговле на фоне угроз в адрес Китая

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит в пятницу незапланированное совещание по торговле на фоне обещанных новых пошлин, направленных против Китая, сообщает телеканал CNBC.
Трамп заявил, что уже в пятницу ответит на решение Китая наложить новые пошлины на американские товары объемом в 75 миллиардов долларов в год. Трамп также потребовал от американских компаний искать альтернативу Китаю в своей деятельности.
Американские биржевые индексы продолжают падать в пятницу на фоне новых угроз Трампа в адрес Пекина.