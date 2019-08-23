Госавтоинспекция: показатели аварийности снижались все 7 месяцев 2019 года

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Количество ДТП с пострадавшими за первые семь месяцев 2019 года сократилось на территории страны на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в ГУОБДД МВД России.

Госавтоинспекция подвела промежуточные итоги реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

С января по июль 2019 года на российских дорогах произошло 85,2 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 8354 человека и свыше 110 тысяч получили травмы. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, количество ДТП сократилось на 2,2%, общее число погибших и пострадавших – на 7,9 и 1,4%, соответственно. Число погибших в автоавариях детей сократилось на 11,9%.

Что должно быть сделано

Согласно паспорту нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", к концу 2024 года планируется снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом — до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения. А к 2030 году поставлена задача стремиться к нулевому уровню смертности на дорогах.

Для достижения этой непростой, но амбициозной цели запланирован целый комплекс мероприятий. За время реализации нацпроекта на 55 участках автомобильных дорог общего пользования будут внедрены интеллектуальные транспортные системы, ориентированные, в том числе, на обеспечение движения беспилотных транспортных средств.

В подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, будут поставлены 12,5 тысяч приборов контроля за безопасностью эксплуатации автодорог.

Подразделения Госавтоинспекции получат 30 тысяч укладок для оказания первой помощи и 9,375 миллиона "экспресс-тестов" для освидетельствования водителей на состояние опьянения. Кроме того, будут приобретены 7,5 тысяч специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью эксплуатации транспортных средств.

Достучаться до каждого

Помимо технической оснащенности подразделений Госавтоинспекции, не менее значимую роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет и изменение психологии его участников.

В рамках федерального проекта аналитический центр НАФИ провел по заказу Госавтоинспекции комплексное исследование отношения участников дорожного движения к основным факторам риска на дороге, в том числе, к превышению скорости. Опрос показал, что 26% респондентов считают превышение максимально разрешенной скорости до 20 километров в час обычной для большинства водителей практикой, не представляющей опасности, а 30% вообще назвали это мелким нарушением.

Между тем, по словам начальника ГУОБДД МВД России генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова, "превышение максимально разрешенной скорости движения на один километр в час повышает риск возникновения смертельного ДТП на три процента". Не удивительно, что нарушение скоростного режима остается основной причиной дорожных аварий.

"Скорость автомобиля является первой причиной смертности в ДТП. Либо это неправильная оценка ситуации, когда водитель движется со слишком большой скоростью, либо умышленное превышение скоростных режимов, предусмотренных дорожными знаками", - утверждает заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Олег Понарьин.

В начале августа нынешнего года Госавтоинспекция МВД России совместно с экспертным центром "Движение без опасности" инициировала общественную кампанию "Однозначно понимай знаки", призванную убедить водителей в том, что скорость не стоит превышать даже в пределах нештрафуемого порога – 19 км/час.

Исследования показывают, что даже такое превышение создает опасные ситуации на дорогах, поэтому водителям необходимо понять, что знаки ограничения следует воспринимать и соблюдать однозначно. И даже не из-за опасения нарваться на штраф.

"Наша главная задача - донести до сознания каждого участника дорожного движения, что соблюдение правил прежде всего необходимо для того, чтобы обезопасить себя и окружающих на дороге, а не из-за страха быть наказанным", - подчеркнул Понарьин.

Особое значение в Госавтоинспекции придают и вопросу обеспечения безопасности юных участников дорожного движения. В частности, в апреле текущего года ГУОБДД МВД России предложило снизить на 20 километров в час предельно допустимую скорость для водителей, перевозящих детей.