Михалков не отказался от поездки на "Тавриду" после семи операций

СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков поделился с участниками фестиваля "Таврида-Арт" воспоминаниями , как перенес семь операций на ноге и 39 часов наркоза, а также отметил, что, несмотря на травму, не отказался от участия в мероприятии.

В сентябре прошлого года пресс-служба Михалкова сообщала, что режиссер перенес плановую операцию в связи со старой травмой.

"Очень серьёзное восстановление, потому что у меня трещина в кости, и мне занесли инфекцию. У меня 7 операций, 39 часов наркоза. Мне меняли бедро и занесли инфекцию, и потом началась череда всяких испытаний", - рассказал Михалков.

Он добавил, что, по его мнению, Бог "не по силам креста не дает". По словам Михалкова, его отговаривали от поездки на "Тавриду-Арт", но он решил не отказываться от возможности провести мастер-класс с участниками фестиваля, куда приехал на костылях.

Режиссер также рассказал, что из-за перенесенных операций ему пришлось отложить съемки фильма "Шоколадный револьвер", которые планируется начать ближе к новогодним праздникам.

Ранее Михалков сообщил на итоговом брифинге Московского международного кинофестиваля, что планирует начать снимать свой новый фильм "Шоколадный револьвер" ближайшей осенью.

Сценарий фильма Михалков написал вместе с братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми. Других подробностей режиссер не разглашает.