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РИА Новости
Культура

Михалков не отказался от поездки на "Тавриду" после семи операций

19:04 23.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНикита Михалков
Никита Михалков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Никита Михалков. Архивное фото
СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков поделился с участниками фестиваля "Таврида-Арт" воспоминаниями , как перенес семь операций на ноге и 39 часов наркоза, а также отметил, что, несмотря на травму, не отказался от участия в мероприятии.
В сентябре прошлого года пресс-служба Михалкова сообщала, что режиссер перенес плановую операцию в связи со старой травмой.
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков
Вчера, 16:59Культура
Михалков назвал "Тавриду" потрясающей по энергетике площадкой
"Очень серьёзное восстановление, потому что у меня трещина в кости, и мне занесли инфекцию. У меня 7 операций, 39 часов наркоза. Мне меняли бедро и занесли инфекцию, и потом началась череда всяких испытаний", - рассказал Михалков.
Он добавил, что, по его мнению, Бог "не по силам креста не дает". По словам Михалкова, его отговаривали от поездки на "Тавриду-Арт", но он решил не отказываться от возможности провести мастер-класс с участниками фестиваля, куда приехал на костылях.
Режиссер также рассказал, что из-за перенесенных операций ему пришлось отложить съемки фильма "Шоколадный револьвер", которые планируется начать ближе к новогодним праздникам.
Ранее Михалков сообщил на итоговом брифинге Московского международного кинофестиваля, что планирует начать снимать свой новый фильм "Шоколадный револьвер" ближайшей осенью.
Сценарий фильма Михалков написал вместе с братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми. Других подробностей режиссер не разглашает.
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" проходит 20-26 августа в Крыму. Он является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". Как рассказал первый замглавы администрации президента РФ, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко, от участников уже подано более 50 тысяч заявок, также ожидается участие более 30 тысяч зрителей.
Шоу, хип-хоп-вечеринка, пробежка: фестиваль "Таврида — АРТ"
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".

Шоу-проект Саша Фролова и Aquaaerobika во время выступления на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
1 из 14

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.

Флешмоб с развёртыванием 30-метрового флага Российской Федерации в честь Дня Российского Флага на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
2 из 14

Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.

Арт-объект на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
3 из 14

Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.

Показательное выступление мастера по тамэсивари во время мастер-класса Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
4 из 14

Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в палаточном городке на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
5 из 14

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.

Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала Таврида-ТАНЦЫ в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
6 из 14

Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.

Эмблема на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
7 из 14

Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".

ОлимпийскиЙ чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
8 из 14

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.

Участники фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
9 из 14

Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.

Арт-объекты на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
10 из 14

Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".

Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала Таврида-ТАНЦЫ в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
11 из 14

Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
12 из 14

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.

Участник фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
13 из 14

Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.

ОлимпийскиЙ чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
14 из 14

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
1 из 14

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
2 из 14

Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
3 из 14

Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
4 из 14

Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
5 из 14

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
6 из 14

Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
7 из 14

Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
8 из 14

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
9 из 14

Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
10 из 14

Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
11 из 14

Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
12 из 14

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
13 из 14

Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
14 из 14

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
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КультураФестиваль "Таврида - Арт"Никита МихалковКрымРоссия
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