Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T22:03Z
https://ria.ru/20190823/1557844464.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155691/16/1556911683_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_875de68b7cb83c68d9aad41c45268fc6.jpg
РИА Новости

В Сети высмеяли заявление Кличко об "украинском" Севастополе

18:55 23.08.2019 (обновлено: 22:03 23.08.2019)
25275
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пользователи Сети с юмором отнеслись к заявлению мэра Киева Виталия Кличко о статусе Севастополя.
Ранее Кличко, комментируя возможность принятия поправок к закону о столице, согласно которым нельзя будет совмещать должности мэра и главы городской администрации, заявил, что на Украине есть два города с особым статусом: Киев и Севастополь. По действующим украинским законам мэр столицы также становится председателем городской администрации.
Мэр Киева Виталий Кличко
18 августа, 22:18РИА Новости
Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"
"Вот что такое, когда мозг отвергает реальность", — прокомментировал заявление Кличко один из пользователей сети "Вконтакте".
"С его словарным запасом ему лучше помолчать", — отметила другая пользовательница.
"Ну и аппетиты", — поразились в комментариях.
"Еще бы Варшаву назвал", — пошутил еще один посетитель.
"Спасибо Ленноксу (Льюису. — Прим. ред.)", — намекнул один из пользователей на поражение Виталия Кличко в бою за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.
"Особый статус Севастополя — это принадлежность к России. На этом его особенность заканчивается для Кличко и всех остальных", — резюмировали в комментариях.
Мэр Киева Виталий Кличко
22 августа, 13:23РИА Новости
Кличко заявил, что его страницу в Instagram заблокировали из-за "троллей"
Крым и Севастополь вернулись в состав России в 2014 году в результате референдума после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. В Москве неоднократно заявляли, что крымчане сделали выбор в полном соответствии с международным правом и демократическими принципами. По словам Владимира Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
6928813221
Обсудить 5
Виталий КличкоРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер заявил о готовности США присоединиться к "нормандскому формату"
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
"Слава Украине!" Борис Джонсон обратился к украинцам на мове
Лента
новостей
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на судебном заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения
Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком
Вид на гору Ай-Петри
В России прокомментировали изменение подписи к фото из Крыма в Guardian
Певица Лолита Милявская
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
В Крыму объяснили, почему украинцы приезжают отдыхать на полуостров
Металлоискатель и лопата
Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Флаги стран-участниц саммита G7
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении в G8
Электронная сигарета
В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния