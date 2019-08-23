В Сети высмеяли заявление Кличко об "украинском" Севастополе

Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований. 26 июля 2019

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пользователи Сети с юмором отнеслись к заявлению мэра Киева Виталия Кличко о статусе Севастополя.

Ранее Кличко, комментируя возможность принятия поправок к закону о столице, согласно которым нельзя будет совмещать должности мэра и главы городской администрации, заявил, что на Украине есть два города с особым статусом: Киев и Севастополь. По действующим украинским законам мэр столицы также становится председателем городской администрации.

"Вот что такое, когда мозг отвергает реальность", — прокомментировал заявление Кличко один из пользователей сети "Вконтакте".

"С его словарным запасом ему лучше помолчать", — отметила другая пользовательница.

"Ну и аппетиты", — поразились в комментариях.

"Еще бы Варшаву назвал", — пошутил еще один посетитель.

"Спасибо Ленноксу (Льюису. — Прим. ред.)", — намекнул один из пользователей на поражение Виталия Кличко в бою за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

"Особый статус Севастополя — это принадлежность к России. На этом его особенность заканчивается для Кличко и всех остальных", — резюмировали в комментариях.