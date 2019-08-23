В Брянске избитый полицейским студент впал в кому

БРЯНСК, 23 авг – РИА Новости. Состояние студента, избитого полицейским в Брянской области, не изменилось, он по-прежнему находится в коме, сообщил РИА Новости представитель следствия.

"Он в коме, его состояние без изменений", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что несовершеннолетний находится в брянской больнице, он нетранспортабелен.

Инцидент произошел вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть Брянской области. Как ранее сообщало следствие, замначальника местного отдела полиции в состоянии опьянения в ходе ссоры избил 17-летнего подростка, студента местного промышленно-экономического техникума.

После одного из ударов в голову потерпевший упал и стукнулся головой о ступеньки. В машине скорой он потерял сознание и впал в кому. Диагностировав серьезную черепно-мозговую травму, медики доставили пострадавшего в Брянск, где местные хирурги провели сложную четырехчасовую операцию.