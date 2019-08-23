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РИА Новости

В Брянске избитый полицейским студент впал в кому

18:50 23.08.2019 (обновлено: 19:13 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
БРЯНСК, 23 авг – РИА Новости. Состояние студента, избитого полицейским в Брянской области, не изменилось, он по-прежнему находится в коме, сообщил РИА Новости представитель следствия.
"Он в коме, его состояние без изменений", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что несовершеннолетний находится в брянской больнице, он нетранспортабелен.
Инцидент произошел вечером 13 августа в кафе в поселке Локоть Брянской области. Как ранее сообщало следствие, замначальника местного отдела полиции в состоянии опьянения в ходе ссоры избил 17-летнего подростка, студента местного промышленно-экономического техникума.
Денис Терехов, Игорь Бахтин
Вчера, 08:00РИА Новости
Не товарищ майор: брянский полицейский ударом отправил подростка в кому
После одного из ударов в голову потерпевший упал и стукнулся головой о ступеньки. В машине скорой он потерял сознание и впал в кому. Диагностировав серьезную черепно-мозговую травму, медики доставили пострадавшего в Брянск, где местные хирурги провели сложную четырехчасовую операцию.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Уголовное дело принято к производству следователем первого отдела по расследованию особо важных дел. Майор полиции арестован, в связи с произошедшим его уволили из органов внутренних дел, не дожидаясь окончания расследования.
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МВД РФБрянскРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Опричники совсем уже обнаглели((
23 августа, 19:31
k krim trait
900002
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