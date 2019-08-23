В Индонезии четыре человека погибли во время пожара на пароме

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще 54 числятся пропавшими без вести после пожара на пароме у индонезийского острова Ява, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.
"Представитель индонезийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий подтвердил, что у провинции Восточная Ява загорелось судно с 277 людьми на борту, уже четверо погибли, 54 числятся пропавшими", - сообщило агентство.
Судно Santika Nusantara загорелось в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что на нем оказались заблокированы десятки человек. Всего в списке 111 было пассажиров.
17 августа, 13:59РИА НовостиВ Индонезии семь человек погибли при пожаре на судне