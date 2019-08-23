Посольство США запросило в МИД срочный консульский доступ к Уилану

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Посольство США запросило в МИД России срочный консульский доступ к обвиняемому в шпионаже Полу Уилану, который пожаловался на заседании суда в пятницу на ухудшение здоровья.

Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца октября. В самом начале заседания Уилан пожаловался на состояние здоровья, после чего судья решила вызвать ему скорую помощь. Фельдшер скорой, осмотрев Уилана, заявила журналистам, что он не нуждается в экстренной госпитализации.

"Мы запросили в @MFA_Russia срочный консульский доступ к #PaulWhelan, чтобы поговорить с ним в связи с серьезными заявлениями по поводу его здоровья. Здоровье и благополучие американских граждан за рубежом являются нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении посольства в Twitter

Ранее адвокаты Уилана сообщали, что Уилан страдает от паховой грыжи, в СИЗО к нему приезжали врачи из Минздрава, которые осмотрели обвиняемого и запросили данные о его здоровье у коллег из США, дабы оценить динамику состояния его здоровья. Защитники отмечали, что ещё до ареста врачи в Штатах планировали его прооперировать.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.