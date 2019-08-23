Киностудия "Ленфильм" объявила уточненную дату своего создания

"Именно с даты 5 марта 1914 года, даты создания военно-кинематографического отдела Скобелевского комитета, мы должны отсчитывать дату рождения киностудии... Сначала отдел назывался военно-кинематографическим, а потом - научно-артистическим художественным отделом. Потом большевики реквизировали все, что было в этом отделе, - камеры, пленки, после чего появилась киностудия, которая затем стала называться "Ленфильмом", - сказал Поздняков.