Киностудия "Ленфильм" объявила уточненную дату своего создания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Дата основания киностудии "Ленфильм" будет отсчитываться с 5 марта 1914 года, так как в этот день был создан прообраз киностудии, военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, чье имущество впоследствии реквизировали большевики, сообщил журналистам историк киностудии "Ленфильм" Александр Поздняков.
"Именно с даты 5 марта 1914 года, даты создания военно-кинематографического отдела Скобелевского комитета, мы должны отсчитывать дату рождения киностудии... Сначала отдел назывался военно-кинематографическим, а потом - научно-артистическим художественным отделом. Потом большевики реквизировали все, что было в этом отделе, - камеры, пленки, после чего появилась киностудия, которая затем стала называться "Ленфильмом", - сказал Поздняков.
Ранее день рождения "Ленфильма" праздновали 30 апреля, когда в 1918 году решением Наркома просвещения в Петрограде была образована киностудия. Тогда она называлась Петроградский кинокомитет Союза Северных коммун. Название "Ленфильм" появилось в 1934 году.