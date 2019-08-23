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РИА Новости
Культура

Киностудия "Ленфильм" объявила уточненную дату своего создания

19:02 23.08.2019 (обновлено: 19:11 23.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкП/к, посвященная дальнейшему развитию киностудии "Ленфильм"
П/к, посвященная дальнейшему развитию киностудии Ленфильм
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Дата основания киностудии "Ленфильм" будет отсчитываться с 5 марта 1914 года, так как в этот день был создан прообраз киностудии, военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, чье имущество впоследствии реквизировали большевики, сообщил журналистам историк киностудии "Ленфильм" Александр Поздняков.
"Именно с даты 5 марта 1914 года, даты создания военно-кинематографического отдела Скобелевского комитета, мы должны отсчитывать дату рождения киностудии... Сначала отдел назывался военно-кинематографическим, а потом - научно-артистическим художественным отделом. Потом большевики реквизировали все, что было в этом отделе, - камеры, пленки, после чего появилась киностудия, которая затем стала называться "Ленфильмом", - сказал Поздняков.
Ранее день рождения "Ленфильма" праздновали 30 апреля, когда в 1918 году решением Наркома просвещения в Петрограде была образована киностудия. Тогда она называлась Петроградский кинокомитет Союза Северных коммун. Название "Ленфильм" появилось в 1934 году.
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