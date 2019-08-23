Первый международный фестиваль фильмов о Петербурге откроется 27 августа

Вид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Первый международный фестиваль фильмов "Большая любовь. Санкт-Петербург" откроется в Северной столице 27 августа, сообщил журналистам гендиректор "Ленфильма" Эдуард Пичугин.

"В этом году мы решили провести этот фестиваль с 27 по 30 августа. Вы увидите лучшие работы", - сказал Пичугин.

Гостям фестиваля представят более десятка фильмов, посвященных образу Петербурга в кинематографе: от первых немых лент до современных кинокартин.

Торжественное открытие фестиваля состоится 27 августа в кинотеатре "Великан Парк" и в киноцентре "Ленфильм". На открытии покажут фильм "До скорой встречи", который расскажет о любви между американским футболистом и русской красавицы в Северной столице.

Перед каждым показом гости фестиваля смогут посмотреть ролики победителей конкурса "Большая любовь. Санкт-Петербург", имена которых объявят на церемонии открытия.