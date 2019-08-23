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РИА Новости
Культура

Первый международный фестиваль фильмов о Петербурге откроется 27 августа

18:30 23.08.2019 (обновлено: 19:12 23.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора
Вид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Первый международный фестиваль фильмов "Большая любовь. Санкт-Петербург" откроется в Северной столице 27 августа, сообщил журналистам гендиректор "Ленфильма" Эдуард Пичугин.
"В этом году мы решили провести этот фестиваль с 27 по 30 августа. Вы увидите лучшие работы", - сказал Пичугин.
Гостям фестиваля представят более десятка фильмов, посвященных образу Петербурга в кинематографе: от первых немых лент до современных кинокартин.
Торжественное открытие фестиваля состоится 27 августа в кинотеатре "Великан Парк" и в киноцентре "Ленфильм". На открытии покажут фильм "До скорой встречи", который расскажет о любви между американским футболистом и русской красавицы в Северной столице.
Перед каждым показом гости фестиваля смогут посмотреть ролики победителей конкурса "Большая любовь. Санкт-Петербург", имена которых объявят на церемонии открытия.
Кинофестиваль учрежден петербургским правительством и киностудией "Ленфильм". Вход на мероприятие бесплатный.
Вячеслав Раснер
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