"Газпром" планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году

ВОЛГОГРАД, 23 авг - РИА Новости. "Газпром" планирует полностью газифицировать Волгоградскую область к 2025 году, заявил журналистам председатель совета директоров компании Виктор Зубков по итогам совещания с главой региона Андреем Бочаровым.

По словам Зубкова, на данный момент Волгоградская область газифицирована на 88%.

"Мы планируем к 2024, крайний срок – 2025 году 100% газифицировать область", - заявил Зубков.

Он отметил, что на совещании с Бочаровым обсудили вопрос об обеспечении голубым топливом малые и удаленные от центра населенные пункты, куда невозможно довести газопровод.

"Поэтому мы поставили задачу вместе с Андреем Ивановичем нашему институту, чтобы до декабря этого года был просчитан, обоснован экономически вопрос пилотного проекта, как доставить природный газ в малые населенные пункты",- сообщил Зубков.

По информации губернатора Волгоградской области, реализация пилотного проекта позволит обеспечить газом около 200 сел, где проживает 20 тысяч человек.

"Мы должны предоставить им возможность получать газ по доступной цене, который будет использоваться в быту и может быть использован для развития производств", - отметил в свою очередь Бочаров.

Ещё одним итогом совещания стала договоренность о том, что "Газпром " поддержит инициативу региона о продаже 6,5 тысячи километров газовых сетей компании. Как отметил Зубков, на вырученные средства регион сможет решать другие свои проблемы.