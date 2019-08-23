США остаются верны идее сверхпревосходства, заявил Володин

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Провоцируя мир на новую гонку вооружений, США остаются верны своей идее сверхпревосходства, Россия в подобной ситуации не останется безучастной, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В пятницу на совещании с постоянными членами Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что проведенный 18 августа США пуск крылатой ракеты подтверждает имевшиеся у России ранее сведения, что Вашингтон занимается созданием запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности оружия. Президент отметил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, но, напомнив, что по военным расходам занимает лишь седьмое место в мире, добавил, что РФ разрабатывает новейшие, не имеющие аналога в мире вооружения, намерена продолжить обеспечивать свою безопасность и дать симметричный ответ на последние действия США.
"Провоцируя мир на новую гонку вооружений, США остаются верны своей идее сверхпревосходства и полной безнаказанности. Россия в подобной ситуации не останется безучастной", - заявил Володин.
Он отметил, что решение президента России подготовить симметричный ответ "полностью отвечает задаче обеспечения безопасности" РФ и ее граждан.
"Россия, со своей стороны, продолжает выступать за обеспечение глобальной безопасности. Но уже сегодня многое зависит от вас, уважаемые коллеги из европейских парламентов. Если вы позволяете размещать на территории Европы американские ракеты, то должны понимать последствия этого", - добавил парламентарий.
Вчера, 16:59Сказано в эфире"США ведут нечестную игру". Россия даст ответ на новую американскую ракетуПрезидент РФ Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания новой американской крылатой ракеты. В эфире радио Sputnik эксперты рассказали, почему эти испытания можно считать доказательством нарушений ДРСМД со стороны США.