США остаются верны идее сверхпревосходства, заявил Володин

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Провоцируя мир на новую гонку вооружений, США остаются верны своей идее сверхпревосходства, Россия в подобной ситуации не останется безучастной, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В пятницу на совещании с постоянными членами Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что проведенный 18 августа США пуск крылатой ракеты подтверждает имевшиеся у России ранее сведения, что Вашингтон занимается созданием запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности оружия. Президент отметил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, но, напомнив, что по военным расходам занимает лишь седьмое место в мире, добавил, что РФ разрабатывает новейшие, не имеющие аналога в мире вооружения, намерена продолжить обеспечивать свою безопасность и дать симметричный ответ на последние действия США.

"Провоцируя мир на новую гонку вооружений, США остаются верны своей идее сверхпревосходства и полной безнаказанности. Россия в подобной ситуации не останется безучастной", - заявил Володин.

Он отметил, что решение президента России подготовить симметричный ответ "полностью отвечает задаче обеспечения безопасности" РФ и ее граждан.