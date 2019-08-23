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РИА Новости

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии

18:00 23.08.2019 (обновлено: 19:15 23.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
"Обратили внимание дипломата на системный характер такого рода противоправных действий. Заявили, что расцениваем подобные выходки вандалов и откровенное попустительство им со стороны местных властей как стремление исказить и переписать историю, умалить значение Великой Победы, навязать общественности противоречащий исторической правде негативный образ воинов-освободителей", — говорится в сообщении.
В дипломатическом ведомстве напомнили, что войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева освободили Прагу от нацистов, и выразили возмущение попытками некоторых чешских "историков" связать имя маршала с событиями 1968 года, к которым он не имел никакого отношения.
"Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид, обеспечив его сохранность в будущем", — подчеркнули в МИД.
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
26 июля, 18:43РИА Новости
В ЕР поддержали идею о наказании за осквернение памятников истории России
Памятник Коневу, установленный на площади Интербригады в районе Прага-6, осквернили в ночь на 22 августа. Вандалы написали на постаменте красным спреем "Нет кровавому маршалу, не забудем" и дату "1968".
Российское посольство осудило этот акт вандализма и запросило официальную реакцию чешской стороны.
Это не первый акт вандализма в отношении монумента — он подвергался нападению в ноябре 2017-го и мае 2018 года. Кроме того, районные власти установили на памятнике дополнительную табличку, на которой говорится, что Конев руководил подавлением венгерского восстания в 1956 году, а в 1968-м участвовал в разведподготовке ввода войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию. Однако последнее не соответствует исторической правде, так как еще в 1963 году Конев отошел от руководящей деятельности в Вооруженных силах по возрасту.
Войска СССР и еще четырех социалистических стран были введены в Чехословакию 21 августа 1968 года для подавления общественно-политических и экономических реформ. На этой неделе во многих городах Чехии отмечали 51-ю годовщину этих событий.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
4 апреля, 16:31РИА Новости
Праге надо бороться с осквернением советских памятников, считает Захарова
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МИД РФЧехияРоссияВ мире
Популярные комментарии
А что "эти"? "Эти" всю войну делали фашистам боевую технику. Шкодовские заводы не бездельничали. Странно было бы ожидать что другое.
23 августа, 18:47
Naum Vygodsky
7011300
А кроме вызова в МИД есть чем сделать?
23 августа, 18:56
VPVassya Pupkind
3722208
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