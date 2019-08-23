В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

"Обратили внимание дипломата на системный характер такого рода противоправных действий. Заявили, что расцениваем подобные выходки вандалов и откровенное попустительство им со стороны местных властей как стремление исказить и переписать историю, умалить значение Великой Победы, навязать общественности противоречащий исторической правде негативный образ воинов-освободителей", — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве напомнили, что войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева освободили Прагу от нацистов, и выразили возмущение попытками некоторых чешских "историков" связать имя маршала с событиями 1968 года, к которым он не имел никакого отношения.

"Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид, обеспечив его сохранность в будущем", — подчеркнули в МИД.

Памятник Коневу, установленный на площади Интербригады в районе Прага-6, осквернили в ночь на 22 августа. Вандалы написали на постаменте красным спреем "Нет кровавому маршалу, не забудем" и дату "1968".

Российское посольство осудило этот акт вандализма и запросило официальную реакцию чешской стороны.

Это не первый акт вандализма в отношении монумента — он подвергался нападению в ноябре 2017-го и мае 2018 года. Кроме того, районные власти установили на памятнике дополнительную табличку, на которой говорится, что Конев руководил подавлением венгерского восстания в 1956 году, а в 1968-м участвовал в разведподготовке ввода войск стран Организации Варшавского договора в Чехословакию. Однако последнее не соответствует исторической правде, так как еще в 1963 году Конев отошел от руководящей деятельности в Вооруженных силах по возрасту.