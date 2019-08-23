На Украину с начала года не пустили более пяти тысяч россиян

КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины запретила в 2019 году въезд на территорию государства 5662 россиянам, рассказал руководитель пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко изданию Государственная пограничная служба Украины запретила в 2019 году въезд на территорию государства 5662 россиянам, рассказал руководитель пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко изданию theБабель

"С 1 января 2019 и по 23 августа Государственная пограничная служба запретила въезд на территорию Украины 5662 россиянам. Всего с начала года на Украину въехали 944 тысячи граждан РФ", - пишет издание.

Демченко отметил, что среди основных причин, по которым граждан РФ не впускали на Украину, были нарушения ими правил въезда в Крым и Донбасс, а также "превышение срока пребывания на Украине во время последнего визита".

"В частности, россиянам и другим иностранцам, не оплатившим штраф за превышение срока пребывания в Украине, запретили въезд на три года", - сообщил изданию Демченко.

В Госпогранслужбе добавили, что количество россиян, въезжающих на Украину с момента начала конфликта в Донбассе, уменьшилось примерно в 7 раз. До начала конфликта количество отказов во въезде россиянам составляло около 500–600 в год.

В марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России, полуостров стал российским регионом. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.