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РИА Новости

На Украину с начала года не пустили более пяти тысяч россиян

17:54 23.08.2019 (обновлено: 17:58 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоПограничник на пункте пропуска "Джанкой"
Пограничник на пункте пропуска Джанкой
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Пограничник на пункте пропуска "Джанкой". Архивное фото
КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины запретила в 2019 году въезд на территорию государства 5662 россиянам, рассказал руководитель пресс-службы ГПСУ Андрей Демченко изданию theБабель.
"С 1 января 2019 и по 23 августа Государственная пограничная служба запретила въезд на территорию Украины 5662 россиянам. Всего с начала года на Украину въехали 944 тысячи граждан РФ", - пишет издание.
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Демченко отметил, что среди основных причин, по которым граждан РФ не впускали на Украину, были нарушения ими правил въезда в Крым и Донбасс, а также "превышение срока пребывания на Украине во время последнего визита".
"В частности, россиянам и другим иностранцам, не оплатившим штраф за превышение срока пребывания в Украине, запретили въезд на три года", - сообщил изданию Демченко.
В Госпогранслужбе добавили, что количество россиян, въезжающих на Украину с момента начала конфликта в Донбассе, уменьшилось примерно в 7 раз. До начала конфликта количество отказов во въезде россиянам составляло около 500–600 в год.
В марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России, полуостров стал российским регионом. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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"Психология бяки-буки". Эксперт об усилении Украиной границы из-за байкеровНа Украине усилили охрану границы, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров. В эфире радио Sputnik гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прокомментировал этот шаг Киева.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Продюсер Андрей Разин
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