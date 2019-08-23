Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T17:52Z
https://ria.ru/20190823/1557841896.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155782/43/1557824347_0:0:2690:1513_1036x0_80_0_0_1970d69eabceb84384ca8ad932cce7d5.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, чем Россия может ответить США на разработку новых ракет

17:52 23.08.2019
3047
© REUTERS / Scott Howe/U.S. Dept of DefenseИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
© REUTERS / Scott Howe/U.S. Dept of Defense
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Возможным ответом на испытания США новых ракет, ранее запрещенных ДРСМД, станет создание наземной версии "Калибра" и усиление системы воздушно-космической обороны, заявил РИА Новости в пятницу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Проанализировать уровень угроз и подготовить симметричный совет на действия США поручил ранее президент России Владимир Путин.
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
20 августа, 23:45РИА Новости
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
"Первая мера – адаптация и разработка систем вооружений, которые смогут нивелировать угрозы России от развертывания США крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней дальности на азиатском и европейском театре. Такие работы могут быть реализованы в короткие сроки, в частности за счет создания наземной версии крылатых ракет "Калибр"", - сказал Коротченко.
Начать работы по "приземлению" "Калибров" и созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности Путин поручил еще в феврале, но, как заявляют в Москве, размещать эти комплексы Россия будет только в ответ на аналогичные шаги США.
К возможным ответным мерам Москвы Коротченко также отнес разработку и принятие на вооружение ВС РФ нового подвижного грунтового ракетного комплекса средней дальности, а также ускоренную реализацию таких проектов, как стратегический подводный беспилотник "Посейдон" и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник".
Многофункциональный истребитель Су-57
20 августа, 20:53Новое оружие России
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
Кроме того, России потребуется в короткие сроки усилить систему воздушно-космической обороны за счет современных систем и комплексов, в частности С-400 и С-500, а также ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2", полагает эксперт.
""Тор-М2" как средство перехвата последнего рубежа с практически стопроцентной вероятностью уничтожения целей должен взять под прикрытие наиболее важные группировки российских войск, а также наиболее приоритетные объекты системы государственного, военного и административного управления. Сочетание подобных мер позволит нам уверенно пройти этот период и гарантировано обеспечить безопасность России", - отметил Коротченко.
Боевой пуск ракеты
18 июня, 08:03Новое оружие России
Ракеты С-500 могут работать за пределами атмосферы, заявили в "Алмаз-Антее"
Пентагон на днях объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной доселе Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор, запрещавший России и США ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, перестал действовать 2 августа.
Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.
В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как "новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет".
В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, а не той, что стоит в Румынии.
6940012
Обсудить 3
Выход США из договора о РСМДЗРС С-500Игорь КоротченкоМИД РФС-400 «Триумф»Министерство обороны СШАВладимир ПутинРоссияСШАБезопасность
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Лента
новостей
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Американские ЗРК Patriot
В Турции рассказали, почему США отозвали предложение о продаже ЗРК Patriot
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал американские компании уходить с китайского рынка
Металлоискатель и лопата
Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями"
Американский штурмовик A-1E сбрасывает фосфорную бомбу в ходе войны во Вьетнаме, 1966 год
Страшнее смерти. Над каким запрещенным оружием негласно работают США
Участник незаконной акции распыляет газ в толпе
СК опубликовал видео, где участник незаконной акции распыляет газ в толпе
Президент России Владимир Путин
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Гражданин США Пол Уилан в суде
Посольство США запросило в МИД срочный консульский доступ к Уилану
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния