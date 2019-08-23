Эксперт рассказал, чем Россия может ответить США на разработку новых ракет

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Возможным ответом на испытания США новых ракет, ранее запрещенных ДРСМД, станет создание наземной версии "Калибра" и усиление системы воздушно-космической обороны, заявил РИА Новости в пятницу главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Проанализировать уровень угроз и подготовить симметричный совет на действия США поручил ранее президент России Владимир Путин.

"Первая мера – адаптация и разработка систем вооружений, которые смогут нивелировать угрозы России от развертывания США крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней дальности на азиатском и европейском театре. Такие работы могут быть реализованы в короткие сроки, в частности за счет создания наземной версии крылатых ракет "Калибр"", - сказал Коротченко.

Начать работы по "приземлению" "Калибров" и созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности Путин поручил еще в феврале, но, как заявляют в Москве, размещать эти комплексы Россия будет только в ответ на аналогичные шаги США.

К возможным ответным мерам Москвы Коротченко также отнес разработку и принятие на вооружение ВС РФ нового подвижного грунтового ракетного комплекса средней дальности, а также ускоренную реализацию таких проектов, как стратегический подводный беспилотник "Посейдон" и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник".

Кроме того, России потребуется в короткие сроки усилить систему воздушно-космической обороны за счет современных систем и комплексов, в частности С-400 и С-500, а также ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2", полагает эксперт.

""Тор-М2" как средство перехвата последнего рубежа с практически стопроцентной вероятностью уничтожения целей должен взять под прикрытие наиболее важные группировки российских войск, а также наиболее приоритетные объекты системы государственного, военного и административного управления. Сочетание подобных мер позволит нам уверенно пройти этот период и гарантировано обеспечить безопасность России", - отметил Коротченко.

Пентагон на днях объявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной доселе Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор, запрещавший России и США ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, перестал действовать 2 августа.

Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как "новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет".