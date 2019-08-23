В Астраханской области двух мужчин осудили за убийство глухонемых супругов

ВОЛГОГРАД, 23 авг - РИА Новости. Двое астраханцев приговорены к 19 и 21 году тюрьмы за убийство глухонемых супругов, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК по Астраханской области.

По информации ведомства, в октябре 2018 года двое жителей села Старокучергановка Астраханской области по время распития спиртного решили ограбить глухонемых пожилых супругов, они ворвались в дом к пенсионерам, нанесли несколько ударов ножом каждому, от которых жертвы скончались. В доме не оказалось ничего ценного, преступники унесли только вафельницу.

Решением суда, сообщает СК, мужчины признаны виновными по статьям "разбой, убийство двух человек, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений".