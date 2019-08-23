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РИА Новости

В Астраханской области двух мужчин осудили за убийство глухонемых супругов

17:47 23.08.2019 (обновлено: 17:48 23.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 23 авг - РИА Новости. Двое астраханцев приговорены к 19 и 21 году тюрьмы за убийство глухонемых супругов, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК по Астраханской области.
По информации ведомства, в октябре 2018 года двое жителей села Старокучергановка Астраханской области по время распития спиртного решили ограбить глухонемых пожилых супругов, они ворвались в дом к пенсионерам, нанесли несколько ударов ножом каждому, от которых жертвы скончались. В доме не оказалось ничего ценного, преступники унесли только вафельницу.
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Решением суда, сообщает СК, мужчины признаны виновными по статьям "разбой, убийство двух человек, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений".
"Приговором Астраханского областного суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 19 до 21 года в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.
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