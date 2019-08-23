В Якутии отменили объявленный из-за лесных пожаров режим ЧС

ЯКУТСК, 23 авг - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев отменил режим чрезвычайной ситуации, объявленный 1 августа из-за лесных пожаров в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
"Указом главы республики Саха (Якутия) отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории региона", - рассказали в пресс-службе.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Также в пятницу был отменен режим ЧС в Иркутской области.