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РИА Новости

В Якутии отменили объявленный из-за лесных пожаров режим ЧС

17:33 23.08.2019 (обновлено: 17:55 23.08.2019)
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© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 23 авг - РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев отменил режим чрезвычайной ситуации, объявленный 1 августа из-за лесных пожаров в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
"Указом главы республики Саха (Якутия) отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории региона", - рассказали в пресс-службе.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
7 июня, 23:07Республика Саха (Якутия)
Глава Якутии назвал паводки и лесные пожары основными проблемами региона
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Также в пятницу был отменен режим ЧС в Иркутской области.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевМЧС РФЯкутияПроисшествия
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