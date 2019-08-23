Слуцкий прокомментировал новые санкции по делу Скрипалей

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя второй пакет санкций США по делу Скрипалей, заявил журналистам, что "санкционная дубинка" Вашингтона превратилась в один из главных инструментов в реализации интересов США.

Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.

"Второй пакет санкций США по делу Скрипалей - очередной акт в мощнейшей провокации Запада против России", - отметил парламентарий.

Он напомнил, что против России с 2014 года действуют более 70 различного рода санкций США, а очередная рестрикция, по сути, "уже дублирует действующие антироссийские ограничительные меры".

"Санкционная дубинка" превратилась в один из главных инструментов Вашингтона для продвижения собственных интересов на мировых рынках. Это грязные и нечестные конкурентные методы. Все это только, к сожалению, расширяет пропасть в российско-американском диалоге. Тем не менее, ни одни санкции, ни одни провокации не смогут остановить поступательное развитие России, укрепление нашей экономики, обороноспособности и влияния на международной арене", - подчеркнул Слуцкий.

В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.