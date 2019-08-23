Слуцкий прокомментировал новые санкции по делу Скрипалей

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя второй пакет санкций США по делу Скрипалей, заявил журналистам, что "санкционная дубинка" Вашингтона превратилась в один из главных инструментов в реализации интересов США.
Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.
"Второй пакет санкций США по делу Скрипалей - очередной акт в мощнейшей провокации Запада против России", - отметил парламентарий.
Он напомнил, что против России с 2014 года действуют более 70 различного рода санкций США, а очередная рестрикция, по сути, "уже дублирует действующие антироссийские ограничительные меры".
15 августа, 19:17Сказано в эфиреНикогда не успокоятся. В Британии нашли новую жертву в деле СкрипалейВ организме еще одного полицейского в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей обнаружили яд, заявили в британской полиции. Эту находку оценил в эфире радио Sputnik политолог Геворг Мирзаян.
"Санкционная дубинка" превратилась в один из главных инструментов Вашингтона для продвижения собственных интересов на мировых рынках. Это грязные и нечестные конкурентные методы. Все это только, к сожалению, расширяет пропасть в российско-американском диалоге. Тем не менее, ни одни санкции, ни одни провокации не смогут остановить поступательное развитие России, укрепление нашей экономики, обороноспособности и влияния на международной арене", - подчеркнул Слуцкий.
В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позже Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей". Британские власти утверждали, что это офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Но затем сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что были в Британии как туристы и никак не связаны со спецслужбами.
8 августа, 17:27АкцентыНа Скотланд-Ярд ближе. Голосу разума в деле Скрипалей добавили БасуПока правила Мэй, с делом Скрипалей все было более-менее ясно. Но власть-то сменилась. А сменилась ли концепция, так и не сказали. И как себя вести Скотланд-Ярду, если у него нет ни одного доказательства причастности России к происшествию в Солсбери?