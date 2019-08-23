Восьмилетний немец второй раз за неделю угнал машину и попал в аварию

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Германии восьмилетний мальчик второй раз за неделю угнал родительский автомобиль, но на этот раз попал в аварию, сообщает полиция Дортмунда.

Мальчик из города Зоест около полуночи украл ключи от Volkswagen Golf с автоматической коробкой передач, завел двигатель и направился в Дортмунд. Другие участники движения заметили, что машина движется на большой скорости, а ее малолетний водитель игнорирует красный сигнал светофора и правила дорожного движения в целом.

Пока полицейские искали автомобиль, ребенок вновь выехал на автомагистраль и, по некоторым данным, разогнался до 180 километров в час. Затем он съехал с автобана и врезался в прицеп припаркованного грузовика. Машина серьезно пострадала, но мальчик остался невредим.

Первый раз мальчик угнал родительскую машину 21 августа. На автобане, на скорости 140 километров в час, он уже не смог уверенно справиться с вождением и решил припарковаться. В этом случае обошлось без аварий, ни люди, ни имущество не пострадали. Полиция нанесла визит в дом ребенка и вынесла устное предупреждение.