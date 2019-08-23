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РИА Новости

Максимум безопасности, минимум неудобств: в Биаррице готовятся к G7

17:27 23.08.2019 (обновлено: 17:54 23.08.2019)
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© РИА Новости / Виктория ИвановаФранцузский Биарриц перед началом саммита G7
Французский Биарриц перед началом саммита G7
© РИА Новости / Виктория Иванова
БИАРРИЦ (Франция), 23 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. От императора Наполеона до королевы Виктории - курортный город Биарриц на французском побережье Атлантики привык к высокопоставленным гостям из-за рубежа. Однако никогда раньше приезд знатных особ и видных политиков не сопровождался такими мерами безопасности, как в канун саммита "Большой семерки", который пройдет с 24 по 26 августа.
Принять участие в саммите в Биаррице наравне с французским лидером Эммануэлем Макроном приедут президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Общее число иностранных делегаций, куда входят лидеры ещё ряда стран, представители международных организаций (ООН, Африканского союза, МВФ, ОЭСР и других) и НПО, по сообщению организаторов мероприятия, составляет "примерно 25, то есть почти три тысячи человек".
© РИА Новости / Виктория ИвановаФранцузский Биарриц перед началом саммита G7
Французский Биарриц перед началом саммита G7
© РИА Новости / Виктория Иванова
Французский Биарриц перед началом саммита G7
Согласно заявлению МВД Франции, на обеспечение безопасности саммита мобилизованы 13,2 тысячи полицейских, жандармов и военнослужащих, а также 400 спасателей. Вокзал и аэропорт Биаррица закроют свои платформы и гейты для путешественников на все время проведения встречи "Большой семерки".
"Максимальная безопасность и минимальные неудобства", - так описывают власти стратегию по поддержанию порядка.
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Группа семи

Город опустел

Правда, насчет "минимальных неудобств" можно поспорить - жители так вовсе не считают.
"Наш курортный городок в это время обычно полон народу. Здесь всегда уютно, настоящий курорт. В сезон здесь кипит жизнь на улицах! А сейчас - ну посмотрите вокруг, одни ограждения. Даже не знаю, откуда они столько взяли. Может, одолжили у Парижа - там от манифестаций "жёлтых жилетов" наверняка много ограждений осталось", - говорит пенсионерка Фабьен, несколько лет назад переехавшая из беспокойной столицы в расслабленное тепло.
Ее поддерживает супруг, отмечая, что жизнь в городе в эти дни превратилась невесть во что. "Местные жители должны были получать бейджики для перемещения по городу! И на машины тоже. Парковки в части города все опустошены, а куда прикажете ставить машины? В воздухе левитировать?", - возмущается мужчина.
Еще в преддверии саммита в черте города были выделены зоны особого внимания - "красная" "зона усиленной охраны" Z1 и "синяя" "зона охраны" Z2. Чтобы попасть через специальные пункты досмотра в один из секторов Z1, человек должен иметь специальный бейдж и удостоверяющий личность документ, а автомобилям, даже принадлежащим местным жителям, проезд запрещен. Аналогично и с "синей" зоной - за тем исключением, что проезд машин со специальными пропусками все же возможен.
© РИА Новости / Виктория ИвановаФранцузский Биарриц перед началом саммита G7
Французский Биарриц перед началом саммита G7
© РИА Новости / Виктория Иванова
Французский Биарриц перед началом саммита G7
Почтенная чета прошла все необходимые административные процедуры и даже запаслась едой на три дня. "Никакого удовольствия в городе сейчас нет. Скорее бы все это закончилось", - подытоживают они почти одновременно.
Жарко, около 30 градусов. Но найти воды в курортном городе оказывается не так просто - многие магазины закрыты. "Мы-то будем открыты все выходные, но что толку - народу сейчас гораздо меньше. У кого были деньги - сбежали из города. И туристов стало меньше. Что им тут делать, когда все перекрыто? Я знаю, что многие специально поменяли даты отъезда, чтобы сбежать отсюда. Мы деньги теряем, а власти о нас не подумали, никаких возмещений не положено, насколько я знаю", - рассказывает продавец в работающем супермаркете.
Народу на улицах действительно почти нет, а редкие прохожие, как один, носят на шее разноцветные бейджики - фиолетовые, оранжевые, желтые. Передвигаться по городу без ограничений, кажется, могут одни лишь ящерицы - перебирая шустрыми лапками, они выбегают на горячий асфальт дорог и, шурша, спешат скорее скрыться в зелёных изгородях.
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Как Макрон девочку плакать заставил

"О, живой человек! Второй за полчаса!", - окрикивает корреспондента РИА Новости немолодой мужчина.
Он рассказывает, что приехал ухаживать за пожилой мамой - женщине за 80 и ей нужна помощь. В том числе - медицинская. Правда, кабинет ее врача оказался в защищённой зоне, и потому пришлось срочно искать подменного специалиста - на приём к привычному пройти из другого района города нельзя.
"Вы пешком, я смотрю, это потому, что нет автобусов, да. Ну, подзагорите зато. А купальник взяли? Это вы молодец, только он все равно вам не понадобится - пляж закрыли!" - соскучившийся по общению мужчина явно не спешит по делам.
© РИА Новости / Виктория ИвановаФранцузский Биарриц перед началом саммита G7
Французский Биарриц перед началом саммита G7
© РИА Новости / Виктория Иванова
Французский Биарриц перед началом саммита G7
"Хотите, расскажу вам, как президент Макрон девочку плакать заставил?" - предлагает собеседник. История кажется заманчивой.
"Я тут на днях пил кофе на пляже - тогда ещё туда можно было пройти. И там был детский клуб - такой, куда приводят малышей развлекаться, с аниматорами, со всякими интересными занятиями. Так вот, клуб этот снесли. Приходит папа с дочкой. А клуба-то нет! Ну, девочка сразу в слезы... А убрали его специально для того, чтобы Макрон и его гости эти могли там спокойно быть, на пляже. Вот так из-за президента девочка плакала. Здесь все не для людей, а для лидеров", - сетует мужчина, нашедший слушателя.
Убедиться своими глазами в том, что клуб действительно снесли, не представляется возможным - далеко не всем журналистам, даже имеющим аккредитацию на саммит, можно приблизиться к пляжу. К счастью, телефон сотрудницы заведения оказывается включённым.
"Мы закрыты. И не откроемся. Нет, никогда не откроемся. Открывать больше нечего - все разобрали специально для этого саммита", - отвечает усталый голос в трубке.
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"Не хотят, ну и не надо". Нужна ли России "Большая семерка"

Атмосфера накаляется

Беспрецедентные меры безопасности в стране, где по-прежнему сохраняется террористическая угроза и продолжаются выступления движения "жёлтых жилетов", вызваны желанием оградить мировых лидеров от возможных беспорядков. Но запретить проведение акций протеста власти не в силах - право на мирные манифестации у народа отнять нельзя даже по столь весомому поводу. "Столицей" протестного движения сделался самый юго-западный город страны - Андай, соединённый мостом с испанским городом Ирун. Там ещё в начале недели начали собираться участники "антисаммита", а к выходным, как ожидается, туда подтянутся представители разнообразных протестных движений. Вторым городом протеста стала Байонна, где также ожидаются массовые выступления.
"Сценарий (обеспечения безопасности) составлен с учётом различных угроз, включая угрозу появления представителей движения blac block. Меры безопасности будут адаптированы в соответствии с развитием этой угрозы с тем, чтобы быть пропорциональными и адаптированными к рискам", - отмечали организаторы саммита в коммюнике.
© РИА Новости / Виктория ИвановаФранцузский Биарриц перед началом саммита G7
Французский Биарриц перед началом саммита G7
© РИА Новости / Виктория Иванова
Французский Биарриц перед началом саммита G7
Словно отвечая им, одна из протестных группировок заявила - "главы государств и их помощники будут "бункеризованы", в безопасности, вдали от народа, который больше не представляют".
"Наша цель - нарушить бесперебойную работу G7 посредством массовых акций гражданского неповиновения мешая перемещению благ и людей, которые участвуют в саммите. ... У нас нет ни водяных пушек, ни бронемашин. Мы не будем использовать ни оружие для стрельбы резиновыми пулями, ни гранаты, способные нанести увечья. Наше единственное оружие - наши тела, наши убеждения, наша решимость и наша солидарность", - пишут те, кто призывает не подчиняться мерам безопасности.
Многочисленные противники саммита заявляют, что "борются за надежду и радость". Активная фаза их борьбы, которая, по мнению многих, рискует обернуться серьезными беспорядками, начнётся в субботу, как раз когда в Биаррице будут завершаться последние приготовления к неформальному ужину глав государств, который должен положить начало очередной встречи "Большой семёрки".
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