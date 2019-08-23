Максимум безопасности, минимум неудобств: в Биаррице готовятся к G7

БИАРРИЦ (Франция), 23 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. От императора Наполеона до королевы Виктории - курортный город Биарриц на французском побережье Атлантики привык к высокопоставленным гостям из-за рубежа. Однако никогда раньше приезд знатных особ и видных политиков не сопровождался такими мерами безопасности, как в канун саммита "Большой семерки", который пройдет с 24 по 26 августа.
Принять участие в саммите в Биаррице наравне с французским лидером Эммануэлем Макроном приедут президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Общее число иностранных делегаций, куда входят лидеры ещё ряда стран, представители международных организаций (ООН, Африканского союза, МВФ, ОЭСР и других) и НПО, по сообщению организаторов мероприятия, составляет "примерно 25, то есть почти три тысячи человек".
Французский Биарриц перед началом саммита G7
Согласно заявлению МВД Франции, на обеспечение безопасности саммита мобилизованы 13,2 тысячи полицейских, жандармов и военнослужащих, а также 400 спасателей. Вокзал и аэропорт Биаррица закроют свои платформы и гейты для путешественников на все время проведения встречи "Большой семерки".
"Максимальная безопасность и минимальные неудобства", - так описывают власти стратегию по поддержанию порядка.
Вчера, 16:10РИА НовостиГруппа семи
Город опустел
Правда, насчет "минимальных неудобств" можно поспорить - жители так вовсе не считают.
"Наш курортный городок в это время обычно полон народу. Здесь всегда уютно, настоящий курорт. В сезон здесь кипит жизнь на улицах! А сейчас - ну посмотрите вокруг, одни ограждения. Даже не знаю, откуда они столько взяли. Может, одолжили у Парижа - там от манифестаций "жёлтых жилетов" наверняка много ограждений осталось", - говорит пенсионерка Фабьен, несколько лет назад переехавшая из беспокойной столицы в расслабленное тепло.
Ее поддерживает супруг, отмечая, что жизнь в городе в эти дни превратилась невесть во что. "Местные жители должны были получать бейджики для перемещения по городу! И на машины тоже. Парковки в части города все опустошены, а куда прикажете ставить машины? В воздухе левитировать?", - возмущается мужчина.
Еще в преддверии саммита в черте города были выделены зоны особого внимания - "красная" "зона усиленной охраны" Z1 и "синяя" "зона охраны" Z2. Чтобы попасть через специальные пункты досмотра в один из секторов Z1, человек должен иметь специальный бейдж и удостоверяющий личность документ, а автомобилям, даже принадлежащим местным жителям, проезд запрещен. Аналогично и с "синей" зоной - за тем исключением, что проезд машин со специальными пропусками все же возможен.
Французский Биарриц перед началом саммита G7
Почтенная чета прошла все необходимые административные процедуры и даже запаслась едой на три дня. "Никакого удовольствия в городе сейчас нет. Скорее бы все это закончилось", - подытоживают они почти одновременно.
Жарко, около 30 градусов. Но найти воды в курортном городе оказывается не так просто - многие магазины закрыты. "Мы-то будем открыты все выходные, но что толку - народу сейчас гораздо меньше. У кого были деньги - сбежали из города. И туристов стало меньше. Что им тут делать, когда все перекрыто? Я знаю, что многие специально поменяли даты отъезда, чтобы сбежать отсюда. Мы деньги теряем, а власти о нас не подумали, никаких возмещений не положено, насколько я знаю", - рассказывает продавец в работающем супермаркете.
Народу на улицах действительно почти нет, а редкие прохожие, как один, носят на шее разноцветные бейджики - фиолетовые, оранжевые, желтые. Передвигаться по городу без ограничений, кажется, могут одни лишь ящерицы - перебирая шустрыми лапками, они выбегают на горячий асфальт дорог и, шурша, спешат скорее скрыться в зелёных изгородях.
22 августа, 22:35РИА НовостиGreenpeace и WWF бойкотируют саммит G7
Как Макрон девочку плакать заставил
"О, живой человек! Второй за полчаса!", - окрикивает корреспондента РИА Новости немолодой мужчина.
Он рассказывает, что приехал ухаживать за пожилой мамой - женщине за 80 и ей нужна помощь. В том числе - медицинская. Правда, кабинет ее врача оказался в защищённой зоне, и потому пришлось срочно искать подменного специалиста - на приём к привычному пройти из другого района города нельзя.
"Вы пешком, я смотрю, это потому, что нет автобусов, да. Ну, подзагорите зато. А купальник взяли? Это вы молодец, только он все равно вам не понадобится - пляж закрыли!" - соскучившийся по общению мужчина явно не спешит по делам.
Французский Биарриц перед началом саммита G7
"Хотите, расскажу вам, как президент Макрон девочку плакать заставил?" - предлагает собеседник. История кажется заманчивой.
"Я тут на днях пил кофе на пляже - тогда ещё туда можно было пройти. И там был детский клуб - такой, куда приводят малышей развлекаться, с аниматорами, со всякими интересными занятиями. Так вот, клуб этот снесли. Приходит папа с дочкой. А клуба-то нет! Ну, девочка сразу в слезы... А убрали его специально для того, чтобы Макрон и его гости эти могли там спокойно быть, на пляже. Вот так из-за президента девочка плакала. Здесь все не для людей, а для лидеров", - сетует мужчина, нашедший слушателя.
Убедиться своими глазами в том, что клуб действительно снесли, не представляется возможным - далеко не всем журналистам, даже имеющим аккредитацию на саммит, можно приблизиться к пляжу. К счастью, телефон сотрудницы заведения оказывается включённым.
"Мы закрыты. И не откроемся. Нет, никогда не откроемся. Открывать больше нечего - все разобрали специально для этого саммита", - отвечает усталый голос в трубке.
Атмосфера накаляется
Беспрецедентные меры безопасности в стране, где по-прежнему сохраняется террористическая угроза и продолжаются выступления движения "жёлтых жилетов", вызваны желанием оградить мировых лидеров от возможных беспорядков. Но запретить проведение акций протеста власти не в силах - право на мирные манифестации у народа отнять нельзя даже по столь весомому поводу. "Столицей" протестного движения сделался самый юго-западный город страны - Андай, соединённый мостом с испанским городом Ирун. Там ещё в начале недели начали собираться участники "антисаммита", а к выходным, как ожидается, туда подтянутся представители разнообразных протестных движений. Вторым городом протеста стала Байонна, где также ожидаются массовые выступления.
"Сценарий (обеспечения безопасности) составлен с учётом различных угроз, включая угрозу появления представителей движения blac block. Меры безопасности будут адаптированы в соответствии с развитием этой угрозы с тем, чтобы быть пропорциональными и адаптированными к рискам", - отмечали организаторы саммита в коммюнике.
Французский Биарриц перед началом саммита G7
Словно отвечая им, одна из протестных группировок заявила - "главы государств и их помощники будут "бункеризованы", в безопасности, вдали от народа, который больше не представляют".
"Наша цель - нарушить бесперебойную работу G7 посредством массовых акций гражданского неповиновения мешая перемещению благ и людей, которые участвуют в саммите. ... У нас нет ни водяных пушек, ни бронемашин. Мы не будем использовать ни оружие для стрельбы резиновыми пулями, ни гранаты, способные нанести увечья. Наше единственное оружие - наши тела, наши убеждения, наша решимость и наша солидарность", - пишут те, кто призывает не подчиняться мерам безопасности.
Многочисленные противники саммита заявляют, что "борются за надежду и радость". Активная фаза их борьбы, которая, по мнению многих, рискует обернуться серьезными беспорядками, начнётся в субботу, как раз когда в Биаррице будут завершаться последние приготовления к неформальному ужину глав государств, который должен положить начало очередной встречи "Большой семёрки".
21 августа, 21:07РИА НовостиЧто говорят о возвращении России в G8 в мире