В Париже открыли предварительное расследование по делу Эпштейна

Спустя несколько недель после самоубийства Эпстина в тюрьме США прокуратура во Франции открыла расследование в связи с возможными фактами насилия и сексуальных домогательств, в частности, в отношении несовершеннолетних на территории страны.

Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. В начале июля суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался.