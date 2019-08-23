В Париже открыли предварительное расследование по делу Эпштейна

ПАРИЖ, 23 авг – РИА Новости. Прокуратура Парижа в пятницу открыла предварительное расследование в связи с делом американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпстина, обвиняемого в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек, сообщают французские СМИ.
В конце июля в прокуратуру Парижа обратилась ассоциация, защищающая права детей, Innocence en danger ("Невинность в опасности"), которая заявила о получении десяти свидетельств жертв во Франции.
Спустя несколько недель после самоубийства Эпстина в тюрьме США прокуратура во Франции открыла расследование в связи с возможными фактами насилия и сексуальных домогательств, в частности, в отношении несовершеннолетних на территории страны.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. В начале июля суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался.