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РИА Новости

В Париже открыли предварительное расследование по делу Эпштейна

17:20 23.08.2019 (обновлено: 17:23 23.08.2019)
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© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпстин
Заключенный Джеффри Эпстин
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпстин. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 авг – РИА Новости. Прокуратура Парижа в пятницу открыла предварительное расследование в связи с делом американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпстина, обвиняемого в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек, сообщают французские СМИ.
В конце июля в прокуратуру Парижа обратилась ассоциация, защищающая права детей, Innocence en danger ("Невинность в опасности"), которая заявила о получении десяти свидетельств жертв во Франции.
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Спустя несколько недель после самоубийства Эпстина в тюрьме США прокуратура во Франции открыла расследование в связи с возможными фактами насилия и сексуальных домогательств, в частности, в отношении несовершеннолетних на территории страны.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. В начале июля суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, после он скончался.
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