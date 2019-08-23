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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Адвокат Рыбин уверен, что Вышинский скоро вернется к нормальной жизни

17:17 23.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в суде
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в суде
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в суде. Архивное фото
КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в скором времени вернется к нормальной жизни, заявил адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные будут участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.
Ранее Рыбин сообщал РИА Новости, что его подзащитные Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ.
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Адвокат сообщил, что Вышинский не писал заявление на обмен
"По той информации, которая у меня есть, мне кажется, что проблема Кирилла Вышинского в скором будущем тоже будет разрешена и он сможет вернуться к нормальной жизни", - сказал Рыбин в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Анатолия Шария, отвечая на вопрос о том, можно ли связывать затягивание рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста Вышинского с процессами обмена.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
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Как отреагировали на продление ареста Вышинскому в России и мире
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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