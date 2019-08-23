Адвокат Рыбин уверен, что Вышинский скоро вернется к нормальной жизни

КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в скором времени вернется к нормальной жизни, заявил адвокат Валентин Рыбин, чьи подзащитные будут участвовать в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Ранее Рыбин сообщал РИА Новости, что его подзащитные Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Мефедов примут участие в обмене заключенными между Украиной и РФ.

"По той информации, которая у меня есть, мне кажется, что проблема Кирилла Вышинского в скором будущем тоже будет разрешена и он сможет вернуться к нормальной жизни", - сказал Рыбин в интервью, опубликованном на YouTube -канале журналиста Анатолия Шария, отвечая на вопрос о том, можно ли связывать затягивание рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста Вышинского с процессами обмена.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.