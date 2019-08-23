Ватикан и Вьетнам согласовали статус постоянного папского представителя

ВАТИКАН, 23 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Ватикан и Вьетнам достигли соглашения об "основных принципах регламентации статуса" постоянного папского представителя в этой азиатской стране, сообщила в пятницу служба печати Святого престола.

Накануне в Ватикане завершила работу восьмая встреча рабочей группы по проблемам взаимоотношений между Святым престолом и Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ). В ходе двухдневного заседания были рассмотрены проблемы, связанные с развитием и углублением двусторонних отношений, в том числе некоторые аспекты жизни и деятельности католической церкви во Вьетнаме. Члены вьетнамской делегации были приняты папой Римским Франциском и провели встречу с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

"Стороны выразили готовность продолжать диалог на базе доверия и уважения взаимно согласованных принципов, в соответствии с которыми строятся двусторонние отношения. Они подчеркнули важность развития дальнейших контактов, в том числе на высоком уровне", - говорится в сообщении Ватикана.

Важнейшим вопросом, обсуждавшимся на переговорах, стало открытие миссии постоянного папского представителя во Вьетнаме, которое должно состояться в ближайшее время. Не исключено, что это может произойти во время предстоящего визита госсекретаря Паролина в СРВ.

В настоящее время Святой престол представляет во Вьетнаме архиепископ Марек Залевский, который является папским нунцием в Сингапуре. Переговоры о нормализации отношений между двумя странами были начаты еще в 1990-е годы. В 2008 году стороны учредили рабочую группу по проблемам двусторонних отношений, в рамках которой идет подготовка к установлению дипломатических отношений. В декабре 2009 президент Вьетнама Нгуен Минь Чиет впервые посетил Ватикан, где встретился с папой Бенедиктом XVI. В октябре прошлого года вице-премьер СРВ Чыонг Хоа Бинь был принят в Ватикане папой Римским Франциском. В ходе этого визита была достигнута договоренность поднять уровень двусторонних отношений с тем, чтобы Святой престол имел во Вьетнаме своего постоянного представителя.