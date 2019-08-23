Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T21:52Z
https://ria.ru/20190823/1557839755.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154879/69/1548796912_0:0:2736:1540_1036x0_80_0_0_7cbb36505c8cb5a853b689b46133efde.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти

17:14 23.08.2019 (обновлено: 21:52 23.08.2019)
69206
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 авг – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил народ республики после открытия самой крупной в Европе мечети, которую жители региона планировали назвать его именем, построить небольшую мечеть в честь него после его кончины.
В пятницу в чеченском городе Шали открылась самая крупная в Европе мечеть "Гордость мусульман" имени пророка Мухаммеда. Изначально планировалось, что мечеть будет носить имя Рамзана Кадырова по решению жителей города. Однако на церемонии открытия Кадыров неожиданно для всех объявил, что мечеть будет названа именем пророка Мухаммеда.
Мечеть Гордость мусульман имени пророка Муххаммеда в Шали
Вчера, 11:26Религия и мировоззрение
Золото и ручная роспись: в Чечне открывается мечеть имени Рамзана Кадырова
"Когда мы начинали строить эту мечеть, ко мне обращались наши алимы, друзья, близкие, просили разрешения назвать мечеть моим именем, я тогда согласился, но в душе всегда было намерение после завершения строительства назвать ее именем нашего любимого пророка. Я попрошу свой любимый народ, которому я служу ради Всевышнего, чтобы, когда меня не станет, собрались и построили маленькую мечеть, названную моим именем. Это будет для меня большим подарком", - заявил журналистам Кадыров.
Он добавил, что "пока мы есть, будем строить мечети, школы, больницы, чтобы жили дружно со всеми народами и представителями разных религий".
Глава региона рассказал, что до последнего момента держал в секрете название мечети, потому что опасался, что не удастся завершить ее строительство.
"Я не заявил изначально, потому что в жизни всякое бывает, если бы вдруг не закончили (строительство мечети), то осталось бы пятно на нашем народе. А если закончим и получится красиво, вот тогда назовем именем нашего пророка. До последнего мы никому не говорили о своем намерении", - добавил Кадыров.
Символ России с берегов Сунжи: мечеть Сердце Чечни в Грозном
13 апреля 2016, 18:55РИА Новости
Мэр Грозного: на новых купюрах должна быть мечеть "Сердце Чечни"Этот выбор не случаен, потому что центральная мечеть Грозного является предметом гордости не только чеченцев, но и мусульман всей России, заявил мэр Грозного Муслим Хучиев.
Он подчеркнул, что находится в шоковом состоянии из-за вида новой мечети.
"Здесь проделана огромная работа, у каждой детали есть своя история… Наши намерения были искренни, и Всевышний нам помог. Настроения мое не передать словами, я все еще испытываю шок", - рассказал Кадыров.
Самая крупная в Европе мечеть, открытая в Шали, вмещает свыше 30 тысяч человек. Кроме того, прилегающая территория может разместить до 70 тысяч молящихся. Она сделана из белого мрамора, чистого золота, роспись стен выполнена вручную. Церемония была приурочена ко дню рождения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. В ней приняли участие полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, а также многочисленные гости и авторитетные исламские ученые из более 40 мусульманских стран. В пятницу верующие совершили там первую коллективную молитву.
Капсулу под строительство мечети в Шали заложили в декабре 2012 года. Мечеть занимает площадь более пяти гектаров в центре города, рядом с высотным комплексом "Шали-сити". Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол - более 40 метров. Территорию украшают 12 фонтанов и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
12 июля, 16:38РИА Новости
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
10010563271
Обсудить 7
Религия и мировоззрениерелигияРамзан КадыровГрозныйЧечняОбщество
Популярные комментарии
Давайте огласим стоимость проекта, источники финансирования и сколько университетов, больниц и школ можно было вместо него построить для многострадального народа этой республики.
23 августа, 20:11
Володиммер Демортов
2630007
Странно, а против строительства собора в Екатеринбурге оппозиция вывела сторонников на протесты. Получается соборы строить уже нельзя?
23 августа, 23:22
О России думаю
1341207
Рекомендуем
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
РИА
Новости
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Президент Украины Владимир Зеленский
Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину
Лента
новостей
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
Люди на Красной площади в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Планета Нептун
В Солнечной системе найдены две забытые планеты. Кто доберется первым
Металлоискатель и лопата
Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями"
Финансист Джеффри Эпштейн
Минюст США раскрыл новые подробности о смерти миллиардера Эпштейна
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на судебном заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения
Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком
Денис Терехов, Игорь Бахтин
Не товарищ майор: брянский полицейский ударом отправил подростка в кому
Сирийская армия в провинции Идлиб
Советник Асада пригрозил устранить турецкие пункты наблюдения в Идлибе
Крымский мост
Строители срезали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив
Певица Лолита Милявская
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье врачи бросили роженицу умирать в операционной, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния