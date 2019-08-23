Умер режиссер Михаил Ведышев

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Режиссер-постановщик Михаил Ведышев умер в возрасте 64 лет. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.
О причинах смерти не сообщается. Прощание состоится 26 августа в траурном зале больницы № 1 в Москве.
Ведышев родился 27 июня 1955 года в селе Алмазово Саратовской области. Окончил Пензенское художественное училище по специальности "театральный художник" и режиссерский факультет ВГИК (мастерская Марлена Хуциева).
Режиссер поставил несколько спектаклей во Владимирском академическом театре, снимал игровое и документальное кино. Среди наиболее известных его работ – "Странник", "Бурса" и "Кому на Руси жить". В 2013 году издал книгу "Виксаныч".