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РИА Новости
Культура

Умер режиссер Михаил Ведышев

17:22 23.08.2019 (обновлено: 17:38 23.08.2019)
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Режиссер Михаил Ведышев (слева) во время съемок фильма "Странник", 1987 год
Режиссер Михаил Ведышев (слева) во время съемок фильма Странник, 1987 год
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Режиссер-постановщик Михаил Ведышев умер в возрасте 64 лет. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.
О причинах смерти не сообщается. Прощание состоится 26 августа в траурном зале больницы № 1 в Москве.
Ведышев родился 27 июня 1955 года в селе Алмазово Саратовской области. Окончил Пензенское художественное училище по специальности "театральный художник" и режиссерский факультет ВГИК (мастерская Марлена Хуциева).
Режиссер поставил несколько спектаклей во Владимирском академическом театре, снимал игровое и документальное кино. Среди наиболее известных его работ – "Странник", "Бурса" и "Кому на Руси жить". В 2013 году издал книгу "Виксаныч".
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