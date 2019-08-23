Guardian убрала подпись "Россия" с фотографии из Крыма в репортаже

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Британское издание Guardian убрала слово "Россия" из подписи к фотографии, сделанной в Крыму на форуме "Таврида-Арт".

Ранее Guardian опубликовала фоторепортаж с подборкой лучших фотографий дня из разных стран мира, в котором оказался снимок с фестиваля "Таврида". В подписи к фотографии говорилось: "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида — АРТ" недалеко от города Судак".