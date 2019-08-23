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РИА Новости

Guardian убрала подпись "Россия" с фотографии из Крыма в репортаже

17:08 23.08.2019
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© РИА НовостиРаздел "Лучшие фотографии дня" The Guardian
Раздел Лучшие фотографии дня The Guardian
© РИА Новости
Раздел "Лучшие фотографии дня" The Guardian
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Британское издание Guardian убрала слово "Россия" из подписи к фотографии, сделанной в Крыму на форуме "Таврида-Арт".
Ранее Guardian опубликовала фоторепортаж с подборкой лучших фотографий дня из разных стран мира, в котором оказался снимок с фестиваля "Таврида". В подписи к фотографии говорилось: "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида — АРТ" недалеко от города Судак".
Сейчас же в подписи к фото отсутствует слово "Россия", при этом подписи ко всем остальным фотографиям содержат как название места, где была сделана фотография, так и страны, где оно находится.
Такси у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
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