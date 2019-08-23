США подтвердили введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Новый пакет антироссийских санкций по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа, следует из опубликованного в электронной базе Федерального реестра США документа.
О намерении ввести дополнительные ограничительные меры в отношении России Госдеп объявлял в начале августа.
15 августа, 19:17Сказано в эфиреНикогда не успокоятся. В Британии нашли новую жертву в деле СкрипалейВ организме еще одного полицейского в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей обнаружили яд, заявили в британской полиции. Эту находку оценил в эфире радио Sputnik политолог Геворг Мирзаян.
Ранее сообщалось, что Вашингтон потребует от международных организаций не предоставлять кредиты Москве, а американским банкам запретит участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Кроме того, США введут дополнительные ограничения по экспорту в Россию ряда материалов, товаров и техники.
"Дело Скрипалей"
В начале марта в английском городе Солсбери, согласно утверждениям британских властей, отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва категорически это отрицает.
Так, например, министр иностранных дел Сергей Лавров в мае прошлого года отмечал, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности Москвы.
Кроме того, в посольстве России в Великобритании ранее заявили, что введение Вашингтоном новых антироссийских санкций вызывает много законных вопросов, так как основанием для них служат обвинения без доказательств и улик. Тогда в дипмиссии напомнили, что британские власти так и не представили результаты официального расследования в Солсбери, а также не ответили на десятки отправленных Россией дипломатических нот. По мнению российской стороны, США продолжают использовать прошлогоднюю инсценировку с отравлением для обострения отношений с Москвой.
8 августа, 17:27АкцентыНа Скотланд-Ярд ближе. Голосу разума в деле Скрипалей добавили БасуПока правила Мэй, с делом Скрипалей все было более-менее ясно. Но власть-то сменилась. А сменилась ли концепция, так и не сказали. И как себя вести Скотланд-Ярду, если у него нет ни одного доказательства причастности России к происшествию в Солсбери?