США подтвердили введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

На Скотланд-Ярд ближе. Голосу разума в деле Скрипалей добавили Басу Пока правила Мэй, с делом Скрипалей все было более-менее ясно. Но власть-то сменилась. А сменилась ли концепция, так и не сказали. И как себя вести Скотланд-Ярду, если у него нет ни одного доказательства причастности России к происшествию в Солсбери?