Комары на юге России опасны развитием эпидемий, считает эксперт

СОЧИ, 23 авг - РИА Новости. Комары видов Aedes, с которыми в Сочи ведется "поверхностная" борьба, заполнили леса и опасны распространением эпидемий опасных заболеваний в будущем, рассказал РИА Новости куратор краснодарской краевой общественной организации по обеспечению биологической безопасности "Питомник Гамбузия" Вячеслав Курносов.

Ранее газета "Известия" сообщила, что жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров на юге страны: опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии - переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки - получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму. По мнению Роспотребнадзора Краснодарского края, угрозы распространению опасных заболеваний через укусы комаров нет. Во-первых, комары в регионе из-за климатических особенностей не могут заболеть опасными болезнями и передать их от зараженного человека здоровому. Во-вторых, в регионе ведутся санитарные обработки от насекомых. Однако ученые не разделяют оптимизм ведомства.

"Малярии в Сочи нет и не будет, нет малярийного комара. Но есть более опасный комар Aedes. Сейчас актуальны лихорадки Западного Нила, Денге. Приедут к нам гости, привезут с собой болезнь, и начнется. Пока фиксируются случаи единичные (семь случаев заболевания лихорадкой Западного Нила в Краснодаре) пройдет 10 лет - пойдет речь об эпидемии. Очень опасно", - пояснил Курносов.

По его словам, информация о появлении в Сочи опасных комаров видов Aedes была еще в 2002 году. Но до сих пор с ними никто не справляется, и насекомые заполнили леса, где у них кормовая база - животные. Комары этого вида могут размножаться в стакане воды, им не нужны большие водоемы. Насекомые отличаются маленькими размерами, высокой скоростью и агрессивностью: самка кусает жертву не один раз, а многократно. Поэтому эти комары особенно опасны как распространители заболеваний.

"У них нет естественных врагов. Гамбузия от этих комаров абсолютно бесполезна. Не знаю, сколько лет пройдет, но отсюда выселят всех, потому что комары, которые здесь находятся, очень опасные. Все страны это признают. Никакая гамбузия и эвкалипты не помогут от этих комаров. Комаров становится с каждым годом больше. Проблемой никто не занимается серьезно, все поверхностно", - подчеркнул Курносов.

По его словам, в Тайване действует экологическая полиция, которая следит за санитарным состоянием в домах и во дворах, чтобы не размножались комары. По мнению Курносова, в России нет культуры борьбы с комарами, поддержанием территорий в санитарном порядке, чтобы не давать комарам возможности размножаться.