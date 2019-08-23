В ЛНР сообщили о гранатометном обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. Военнослужащие 30 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины обстреляли район населенного пункта Лозовое в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Сегодня в 15.15 боевики 30 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины … подвергли обстрелу из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемёта район населенного пункта Лозовое", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии, не поддаются на провокации врага", - заявил Осадчий.