Михалков назвал "Тавриду" потрясающей по энергетике площадкой

СУДАК, 23 авг — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков посетил фестиваль творческих сообществ "Таврида — Арт", который проходит в бухте Капсель на юго-восточном побережье Крыма, и высоко его оценил.

"Таврида — потрясающая по своей энергетике площадка. Дух совместного творчества. Очень приятно, что здесь собираются не потребители и пассивные зрители. Участники фестиваля — это созидатели и соавторы, которые вовлекаются в процесс и строят эту площадку своими руками". Никита Михалков

Он подчеркнул, что подобные проекты нужны, чтобы "пробудить в этих ребятах серьезное ощущение, что они не брошены, что государство ими занимается".

Режиссер считает, что подобные форумы должны проходить во всех субъектах страны, чтобы у молодежи была возможность "постоянного обмена", но вместе с тем не было необходимости обязательно покидать свой регион.

"Это должно работать в каждом регионе, пытаясь дать возможность молодым творцам находить возможности у себя дома", — заключил Михалков.

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида — АРТ" проходит с 20 по 26 августа в Крыму. Он является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".