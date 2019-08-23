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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Прощание с основателем Музея русской иконы пройдет 25 августа

16:56 23.08.2019 (обновлено: 17:16 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОснователь Музея русской иконы Михаил Абрамов
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Прощание с бизнесменом и основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым пройдет в воскресенье в музее, сообщается на официальном сайте учреждения.
Бывший сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн сообщил в среду РИА Новости, что основатель музея, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции.
"Прощание с Михаилом Юрьевичем Абрамовым состоится в музее в это воскресенье, 25 августа, с 10:00 до 12:00", - сообщается на сайте музея.
Отмечается, что в остальное время 25 августа Музей русской иконы будет закрыт для посетителей.
Вертолет с тремя людьми на борту упал 20 августа возле острова Порос в Греции после того, как задел провода линии электропередачи. По данным греческих СМИ, при крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Вертолет Agusta A109, принадлежавший компании I fly, вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, где забрал двух пассажиров. Точные причины крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий.
Музей русской иконы был создан по инициативе предпринимателя и мецената Михаила Абрамова. Это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, официально преобразованная в общедоступный музей, статус которого подтвержден включением его в международную организацию IСOM (International Council of Museums) и Союз музеев России.
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов
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Религия и мировоззрениерелигияМузей русской иконыМихаил АбрамовМоскваГрецияРоссияОбщество
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