Прощание с основателем Музея русской иконы пройдет 25 августа

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Прощание с бизнесменом и основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым пройдет в воскресенье в музее, Прощание с бизнесменом и основателем Музея русской иконы Михаилом Абрамовым пройдет в воскресенье в музее, сообщается на официальном сайте учреждения.

Бывший сотрудник Музея русской иконы Сергей Брюн сообщил в среду РИА Новости, что основатель музея, предприниматель и меценат Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции.

"Прощание с Михаилом Юрьевичем Абрамовым состоится в музее в это воскресенье, 25 августа, с 10:00 до 12:00", - сообщается на сайте музея.

Отмечается, что в остальное время 25 августа Музей русской иконы будет закрыт для посетителей.

Вертолет с тремя людьми на борту упал 20 августа возле острова Порос в Греции после того, как задел провода линии электропередачи. По данным греческих СМИ, при крушении погибли грек-пилот Никос Каристинос и россияне Михаил Абрамов и Давел Аколинин. Вертолет Agusta A109, принадлежавший компании I fly, вылетел из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса и совершил посадку в районе Галата, где забрал двух пассажиров. Точные причины крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий.