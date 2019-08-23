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РИА Новости

СК опубликовал видео, где участник незаконной акции распыляет газ в толпе

16:45 23.08.2019 (обновлено: 17:23 23.08.2019)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, на котором человек в балаклаве распыляет в сторону силовиков баллончик с газом.
Видео размещено на официальном канале ведомства на YouTube. Следствие считает, что нарушителем был Иван Подкопаев. При задержании у него изъяли нож, газовый баллончик, противогаз и молоток, что тоже запечатлено в ролике.
Участник несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
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Ранее СК объявил о завершении следствия по делу Подкопаева, которому грозит до пяти лет колонии за "применение насилия в отношении представителя власти". От его действий, по данным следствия, пострадали двое сотрудников МВД.
При задержании он отрицал причастность к инциденту, но в ходе расследования признал себя виновным, отмечают в СК.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Чем грозит участие в несогласованных акциях
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Выборы в Мосгордуму — 2019
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Выборы в Мосгордуму — 2019
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Следственный комитет РФМосковская городская думаПроисшествия
Популярные комментарии
Этот крендель явно опасен для общества! Нож, газ, молоток! Явно проблемы с психикой. Мне кажется его надо отправить на лечение.
23 августа, 16:48
Ryskin Andy
127601011
При задержании он отрицал причастность к инциденту, но в ходе расследования признал себя виновным, отмечают в СК РФ. Попробовал бы он не признать!
23 августа, 16:48
Andrey Shulga
164203102
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