СК опубликовал видео, где участник незаконной акции распыляет газ в толпе

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, на котором человек в балаклаве распыляет в сторону силовиков баллончик с газом.

Видео размещено на официальном канале ведомства на YouTube. Следствие считает, что нарушителем был Иван Подкопаев. При задержании у него изъяли нож, газовый баллончик, противогаз и молоток, что тоже запечатлено в ролике.

Ранее СК объявил о завершении следствия по делу Подкопаева, которому грозит до пяти лет колонии за "применение насилия в отношении представителя власти". От его действий, по данным следствия, пострадали двое сотрудников МВД.

При задержании он отрицал причастность к инциденту, но в ходе расследования признал себя виновным, отмечают в СК.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.