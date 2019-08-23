Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T16:42Z
https://ria.ru/20190823/1557838394.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155505/76/1555057626_0:209:2751:1756_1036x0_80_0_0_a13ced447bf5b454efe570091d791157.jpg
РИА Новости

Совбез Молдавии призвал расторгнуть контракт о концессии аэропорта Кишинева

16:42 23.08.2019
797
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 авг — РИА Новости. Высший совет безопасности (ВСБ) Молдавии считает, что контракт по сдаче аэропорта Кишинева в концессию должен быть расторгнут, сообщил журналистам президент Игорь Додон.
Ранее стало известно, что новым владельцем компании Avia Invest и концессионером международного аэропорта Кишинева стал Натаниэль Ротшильд. Глава парламентской комиссии, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы, Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева.
Аэропорт Кишинева
20 августа, 12:49РИА Новости
Министр экономики Молдавии: аэропорт Кишинева незаконно сдали в концессию
"Сегодня я созвал срочное заседание ВСБ, чтобы обсудить проблемы, которые могут быть вызваны перепродажей аэропорта в Кишиневе. По нашему мнению, контракт должен быть расторгнут - это может произойти, если при подписании были нарушения, или если не была выполнена программа инвестиций", - сообщил Додон.
Президент отметил, что с 2014 по 2018 годы компания-концессор должна была вложить в аэропорт 160 миллионов евро, но вложено было лишь 78 миллионов евро.
"Есть подозрения, что в момент подписания соглашения о сдаче аэропорта в концессию государству был нанесен ущерб. Инвестор с каждого пассажира получает 9 евро, только в 2018 году инвестор собрал с граждан более 24 миллионов евро, а за 49 лет эта сумма составит около миллиарда при том, что вложить инвестор обязался лишь 244 миллиона", - объяснил Додон.
Решение о передаче в концессию аэропорта российскому консорциуму Avia Invest сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Оно предполагает инвестиции в размере 244,2 миллиона евро. Компания планировала увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, что может дать Молдавии, согласно приблизительным подсчетам, около 150 миллионов евро в год.
1831000
Обсудить 0
Игорь ДодонГенеральная прокуратура РФМолдавияКишиневВ мире
Рекомендуем
Американские ЗРК Patriot
В Турции рассказали, почему США отозвали предложение о продаже ЗРК Patriot
РИА
Новости
Молдавский бизнесмен Илан Шор
Интерпол нашел бежавшего из Молдавии мужа певицы Жасмин в Израиле
Участник незаконной акции распыляет газ в толпе
СК опубликовал видео, где участник незаконной акции распыляет газ в толпе
Работа Владивостокского морского торгового порта (ВМТП)
Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
Лента
новостей
Освобожденный Хан-Шейхун
Сирийская армия освободила Хан-Шейхун и поселения на севере провинции Хама
Здание Министерства иностранных дел
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии
В Совфеде рассказали, какие типы вооружений необходимо разрабатывать России
Танкер-газовоз в акватории порта при регазификационном терминале в польском городе Свиноуйсьце
Польша намерена торговать СПГ из США в Азии и Южной Америке
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Эксперт рассказал, чем Россия может ответить США на разработку новых ракет
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Раздел Лучшие фотографии дня The Guardian
Журналистов Guardian, назвавшей Крым российским, пригласили на полуостров
Добыча нефти в Колорадо, США
Китай введет дополнительную пошлину в 10% на ввоз сои и сырой нефти из США
Американский бизнесмен Дэвид Кох
В США умер один из самых богатых людей планеты Дэвид Кох, сообщил источник
Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал американские компании уходить с китайского рынка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В ЦУП началось заседание госкомиссии по ЧП с "Союзом МС-14"
09:04Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной
09:04В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
09:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:03Лесной пожар на Ставрополье начали тушить с воздуха
08:58В ЦУП оценивают, возможно ли повторить попытку стыковки "Союза" с МКС
08:56Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
Лента новостейМолния