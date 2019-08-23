Совбез Молдавии призвал расторгнуть контракт о концессии аэропорта Кишинева

КИШИНЕВ, 23 авг — РИА Новости. Высший совет безопасности (ВСБ) Молдавии считает, что контракт по сдаче аэропорта Кишинева в концессию должен быть расторгнут, сообщил журналистам президент Игорь Додон.

Ранее стало известно, что новым владельцем компании Avia Invest и концессионером международного аэропорта Кишинева стал Натаниэль Ротшильд. Глава парламентской комиссии, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы, Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева.

"Сегодня я созвал срочное заседание ВСБ, чтобы обсудить проблемы, которые могут быть вызваны перепродажей аэропорта в Кишиневе. По нашему мнению, контракт должен быть расторгнут - это может произойти, если при подписании были нарушения, или если не была выполнена программа инвестиций", - сообщил Додон.

Президент отметил, что с 2014 по 2018 годы компания-концессор должна была вложить в аэропорт 160 миллионов евро, но вложено было лишь 78 миллионов евро.

"Есть подозрения, что в момент подписания соглашения о сдаче аэропорта в концессию государству был нанесен ущерб. Инвестор с каждого пассажира получает 9 евро, только в 2018 году инвестор собрал с граждан более 24 миллионов евро, а за 49 лет эта сумма составит около миллиарда при том, что вложить инвестор обязался лишь 244 миллиона", - объяснил Додон.