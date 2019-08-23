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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия освободила Хан-Шейхун и поселения на севере провинции Хама

16:42 23.08.2019 (обновлено: 16:54 23.08.2019)
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© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
Освобожденный Хан-Шейхун
ДАМАСК, 23 авг – РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Сирии объявил об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны.
"После интенсивных ударов в течение предыдущих дней и окружив террористов полностью на севере Хамы, наши смелые военные смогли очистить следующие деревни: Хан-Шейхун, Мурик, Латамина, Телль-Сайад, Латмин, Кафр-Зейта, Лахая и другие", - говорится в заявлении, зачитанном представителем генштаба ВС САР в эфире гостелеканала Ikhbariya.
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"Продвижение армии продолжается быстрыми темпами ... армия намерена очистить всю территорию Сирии от грязи террористов и их покровителей", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в данный момент идут работы по разминированию освобожденных поселений.
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Война в СирииХан-ШейхунХама (мухафаза)
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