Сирийская армия освободила Хан-Шейхун и поселения на севере провинции Хама

ДАМАСК, 23 авг – РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Сирии объявил об освобождении города Хан-Шейхун и ряда сел на севере провинции Хама и намерении продолжить продвижение войск далее на север до освобождения всей территории страны.
"После интенсивных ударов в течение предыдущих дней и окружив террористов полностью на севере Хамы, наши смелые военные смогли очистить следующие деревни: Хан-Шейхун, Мурик, Латамина, Телль-Сайад, Латмин, Кафр-Зейта, Лахая и другие", - говорится в заявлении, зачитанном представителем генштаба ВС САР в эфире гостелеканала Ikhbariya.
Данные территории объявлены свободными от террористов, боевики понесли значительный ущерб в живой силе и в технике.
"Продвижение армии продолжается быстрыми темпами ... армия намерена очистить всю территорию Сирии от грязи террористов и их покровителей", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в данный момент идут работы по разминированию освобожденных поселений.