В Турции рассказали, почему США отозвали предложение о продаже ЗРК Patriot

"Еще до покупки C-400 мы выставили США наши условия по стоимости, передаче технологий. Пришло новое предложение. Оно также не отвечало нашим условиям ни по одному из основных требований. Предложение автоматически было аннулировано из-за истечения срока его действия. Что будет с Patriot дальше – посмотрим", - сказал Челик журналистам.