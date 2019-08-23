Журналистов Guardian, назвавшей Крым российским, пригласили на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе пригласил журналистов британской газеты Guardian, опубликовавшей фотографию c российским статусом полуострова, посетить регион и ознакомиться с жизнью крымчан.

Ранее Guardian опубликовала фоторепортаж, в котором оказался снимок с фестиваля "Таврида". В подписи к фотографии говорится: "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида — АРТ" недалеко от города Судак".

"В газете The Guardian, в которой работают профессионалы, написали правду. Все всё знают и понимают. Как только вокруг статуса Крыма закончится политическая спекуляция, которая поддерживается искусственно, то всё встанет на свои места. После такой публикации им стоит побывать в Крыму и посмотреть, что здесь происходит. Мы с удовольствием бы встретились с людьми, которые в таком солидном издании написали правду", - сказал РИА Новости Иоффе.