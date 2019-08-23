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РИА Новости

Журналистов Guardian, назвавшей Крым российским, пригласили на полуостров

16:37 23.08.2019
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© РИА НовостиРаздел "Лучшие фотографии дня" The Guardian
Раздел Лучшие фотографии дня The Guardian
© РИА Новости
Раздел "Лучшие фотографии дня" The Guardian
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе пригласил журналистов британской газеты Guardian, опубликовавшей фотографию c российским статусом полуострова, посетить регион и ознакомиться с жизнью крымчан.
Ранее Guardian опубликовала фоторепортаж, в котором оказался снимок с фестиваля "Таврида". В подписи к фотографии говорится: "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида — АРТ" недалеко от города Судак".
"В газете The Guardian, в которой работают профессионалы, написали правду. Все всё знают и понимают. Как только вокруг статуса Крыма закончится политическая спекуляция, которая поддерживается искусственно, то всё встанет на свои места. После такой публикации им стоит побывать в Крыму и посмотреть, что здесь происходит. Мы с удовольствием бы встретились с людьми, которые в таком солидном издании написали правду", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его мнению, все разумные люди, в том числе политики, государственные и общественные деятели, отдают себе отчет в том, что Крым является частью России. "Те, кто говорит, что это не так, они отбывают номер, просто выполняют предписание неких идеологических центров", - добавил собеседник агентства.
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