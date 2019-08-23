Китай введет дополнительную пошлину в 10% на ввоз сои и сырой нефти из США

ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Соя и сырая нефть из США оказались в списке товаров, на которые Китай введёт дополнительную ввозную пошлину в 10%, следует из опубликованного списка.

Ранее комитет по тарифам Госсовета КНР объявил, что с 1 сентября и 15 декабря введёт дополнительные пошлины размером 10% и 5% на ввоз 5078 наименований товаров из США объемом 75 миллиардов долларов США.

В опубликованном списке товаров, которые будут облагаться пошлиной в 10%, оказались зеленые соевые бобы, соевые бобы для посева и другие виды сои, а также соевая мука.