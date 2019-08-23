Голикова надеется, что участники WorldSkills останутся работать в России

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду, что победители чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Competition не будут переезжать за рубеж, а продолжат карьеру в России.

"Я очень надеюсь, ну я даже не просто надеюсь, я уверена, что ребята будут трудиться здесь, в России. Мы просто это видим... Я (была - ред.) очень горда, когда вчера на церемонии открытия в заключении парада стран-участниц выходила наша сборная. Они все выходили с государственным флагом, и их приветствовал весь стадион, и было понятно, что ребята не просто для себя, не просто для того, чтобы повысить свой профессиональный уровень, свои компетенции, они вот так, для страны... Они уверены в том, что их успешное участие - большой вклад в развитие нашей страны, завоевание еще большего авторитета для нашей страны", - сказала Голикова в интервью " России 24 " в ответ на вопрос, может ли WorldSkills стать трамплином за рубеж для успешных российских участников.

Мировой чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Competition проходит в Казани с 22 по 27 августа 2019 года. Ожидается, что его участниками станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях — до 25 лет) из 65-70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.